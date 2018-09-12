19歲女與4男同居慘死 大逆轉！養父性侵不成掐死她

2018年09月12日 11:46 陳慶餘

泰國曼谷一名19歲的女大生緹搭卡恩（Terdthai），本月7日被人發現陳屍在住處的床上，而她被發現時全身赤裸，除了臉上有被毆打的痕跡外，脖子上還有勒痕。由於緹搭卡恩和3名哥哥以及男友同居，因此警方一開始就鎖定4人進行調查，沒想到最後案情卻大逆轉，是緹搭卡恩的養父性侵她不成，才會將她給掐死。

綜合外媒報導，警方在現場進行調查時發現，現場沒有打鬥痕跡，因此兇手很有可能是女子熟識的對象，因此警方也鎖定與緹搭卡恩同居的3名哥哥和男友進行調查，並且懷疑他們涉有重嫌。

沒想到案情在進一步調查後卻大逆轉，警方透過監視器畫面發現，緹搭卡恩的養父曾經在案發時間出現在案發地點，因此也立刻將他逮捕，而緹搭卡恩的養父後也坦承犯案，並表示是因為性侵失敗才會將養女給掐死。

警方指出，緹搭卡恩的養父當時除了喝醉以外還吸了毒，當時他用鑰匙開門之後就進入緹搭卡恩的房間企圖性侵，但卻遭到反抗才會將她掐死，而緹搭卡恩的男友也指控，其實女友的養父覬覦緹搭卡恩的美色已久，過去就曾企圖性侵被他發現，當時他將此事告知緹搭卡恩的母親但卻不被相信，後來女友的母親和對方一起搬走，他原以為事情就此告一段落，但沒想到對方竟然會回過頭來再度犯案。