Selina聲況出問題 網爆：唱《戀人未滿》後就對嘴

2018年09月12日 12:06 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

台灣女子天團S.H.E為慶祝出道17年，昨（11日）在兩廳院藝文廣場舉辦「十七音樂會」，全場演唱2小時、22首金曲，讓現場歌迷聽得如癡如醉。不過事後有網友討論Selina在演唱會後段時聲況不穩，某些部分及和聲都略過，或和Hebe一起唱，好奇Selina身體是不是出了狀況。

有網友在PTT上PO文表示，「在現場聽娜娜的聲音，前面可愛組曲的部份讓我超驚艷，以前的甜度跟嘹亮度都回來了」但聽到後面卻發現，「麥克風不知道是不是出狀況，而且很多以前S會唱的fill跟合聲她都略過，或者是馥甄一起唱…想說前後也差太多，有人知道S的身體狀況嗎？」

對此，有網友分析應該是耳麥的問題，「好像是走延伸舞臺之後開始出問題，S也一直壓耳機」、「到延伸舞台後S跟H的耳機好像都有問題」、「耳機可能問題，Ella跟馥甄也不止一次摸耳機」。

也有人質疑Selina對嘴，「認真說，S從第一首戀人未滿就大部分對嘴了，整場有幾句真的是自己的聲音出來的部分，都能聽出她狀況很不好」、「波斯貓S的第一句超明顯，才唱開頭而已馬上被換成CD音」。

另外，有粉絲得到消息，指Selina感冒喉嚨不舒服，扁桃腺發炎，前天就有工作人員將她的備用音軌輸入，「現場真唱是沒有問題，現場也確實開全麥，但是直播時如果狀態不好可以啟用原聲…」還說這在直播中已經見怪不怪，只是為了將更好的舞台演出呈現給大家，直言「Selina已經很盡心盡力的在唱現場，所以請大家給予充分的理解和支持。」不少粉絲也心疼Selina抱病上場，希望她能好好休息。