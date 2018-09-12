大馬網紅路上借錢遭拒竟狂鞭「都有錢買食物」網轟：台灣不歡迎你們！

2018年09月12日 14:09 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

大馬網紅路上借錢一連踢了好幾個鐵板，兩人坦承確實有點「小情緒」。（影片取自YouTube/Jeff & Inthira）

大馬網紅YouTuber《Jeff & Inthira》日前在西門町進行街頭實驗，表明身上錢包和手機都不見，看路人是否願意借100元去大使館請求協助。不過一連踢了好幾個鐵板，兩人坦承確實有點「小情緒」，然而真正惹怒台灣網友的是，一名被詢問借錢的網友發現影片出爐後，卻沒有被上馬賽克，私訊對方粉絲團，卻遭到不禮貌回應氣得砲轟「台灣不歡迎沒禮貌的人！」

畫面中，Inthira假裝自己丟了錢包和手機，鼓起勇氣向第一位路人請求協助，但對方第一時間就拒絕了她，表示自己身上沒有錢，接著幾次同樣遭到一連串拒絕，最後總算問到一名男子願意借錢給她，問他為何願意伸出援手，男子表示「本身是中部人，看到有人需要，就會幫啊！」

儘管影片最後強調向陌生人借錢是很敏感的事情，不借也算正常，但Inthira感慨說道，「如果有人跟我講，他真的遇到問題，我還是會幫他，而不是告訴他我身上沒有錢」、「你們有些（人）都是買東西啊，手上拿著食物啊，如果沒有錢，你怎麼買呢？」

Jeff也在一旁搭腔「我反而覺得開始到最後有一點小情緒」，他表示應該不要第一時間就拒絕別人，而是可以選擇溝通或是告訴對方警局怎麼走。雖然被許多人拒絕，但兩人最後還是說自己很愛台灣，相信這個實驗的結果是「不分國籍」的。

然而影片一出卻引發不少台灣網友不滿，紛紛留言砲轟「沒有人義務一定要借你錢，不知道你不滿的點是在哪裡？」、「一開口就要借錢當然會拒絕啊，為何不要問警局在那裡就好，不要來台灣消費我們的愛心」、「台灣不歡迎你們，滾回去吧！」。

有一名當天被搭訕借錢的網友，事後看影片發現，原來對方是在進行街頭實驗，痛批「有借錢的才告知在拍影片，沒借的為什麼不說，也可以問問我們不借的原因啊，而不是自己亂下定論，無意間在網路上看到被偷拍真的心裡莫名的火。」

事後他也傳了私訊給大馬網紅，要求對方應把影片中的路人打上馬賽克，以保個人隱私，但對方卻回說「看看有沒有馬賽克再來留言吧！」不禮貌的態度讓他很不滿，因為14個路人只有4個打馬賽克，稍晚再看影片，才發現影片中的路人竟神不知鬼不覺的都上了馬賽克，怒轟「偷偷改影片就可以息事寧人嗎！」