前NBA球員坦承睡了341個女人 老婆氣炸臭臉離場

前NBA球員坦承睡了341個女人 老婆氣炸臭臉離場（影片截圖）

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前NBA球員坦承睡了341個女人 老婆氣炸臭臉離場（取自YOUTUBE）

於2017年高掛球鞋的前NBA球員馬克希爾（Jason Maxiell）近日和老婆布蘭迪（Brandi）的婚姻陷入危機，因此他就帶著老婆參加美國電視節目《Fix My Life》希望能夠修補兩人關係，沒想到馬克希爾卻在節目上透露她在與布蘭迪交往期間就不斷偷吃，除了在結婚之後仍然婚偷腥多達50多次以外，馬克希爾更表示在退休前，她大約睡了341個女人。

綜合外媒報導，馬克希爾與布蘭迪從高中時期就認識並交往結婚，相愛超過17年的兩人近日關係越來越緊張，因此只好透過節目來修補關係。

布蘭迪表示，她雖然對於丈夫偷腥一事多多少少知道，但具體偷吃到什麼程度卻是在節目上曝光後才知道，而在她得知馬克希爾在婚後偷吃的次數高達50次時也當場氣瘋，當場頭也不回的離開攝影棚，讓原本以為自首能夠無罪的馬克希爾也當場傻眼。

現年35歲的馬克希爾，於2005年被底特律活塞隊以第一輪26順位選中，並且在球隊內擔任搶籃板以及防守的苦工，生涯平均5.6分、4.2籃板的他曾經待過奧蘭多魔術、夏洛特黃蜂隊、以及在生涯末期轉戰中國CBA以及土耳其的TBL打球，最後他在2017年和活塞隊簽約以活塞隊球員的身分宣布退役，不過他也隨即在今年宣布加入3對3籃球聯盟Big 3。

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