2018年09月12日 15:48 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

一生僅一次機會！礦工挖到最大金礦 總價高達「3.3億」(影片來源/youtube/Thảo dược giảm cân an toàn)

若能挖到黃金，肯定會開心不已。澳洲柏斯（Perth）東部一個小鎮博爾達（Kambalda），日前有礦工在礦場「Beta Hunt」，挖出價值1500萬澳元（約新台幣3.3億）的黃金，讓他們興奮不已，而學者更表示「一生僅有一次機會」。

根據澳洲廣播公司《ABC》報導，小鎮博爾達裡一座礦場「Beta Hunt」，從1973年開始開採鎳礦，但日前礦工道爾（Henry Dole）照常挖礦時，在位於地下500公尺處，發現一個巨大的黃金礦坑，大小約3公尺寬、3公尺高，裡面全是黃金。

而其中最大的金礦原石重達90公斤，且含有2300盎司黃金，價值約380萬澳元（約新台幣8500萬元），最小的則是60公斤，約含1600盎司黃金，約260萬澳幣（約5800萬新台幣），總共挖出超過9000盎司的黃金，價值超過1500萬美元。

從業16年的礦工表示，他從未看過這種事情，「當我們在挖礦時，可以看見洞裡到處都是金屑，我們就覺得，這裡一定有東西」、「當時洞裡被塵土覆蓋，但用水一沖，就發現周圍全是黃金」，而他們發現90公斤重的黃金，都感到驚訝不已，還要三人合力將黃金抬上車，才能順利將它運至地面。

而礦工們花費4天，才成功將所有黃金運出去。地質學家薩諾斯（Zaf Thanos）對此表示，這是一項不凡的發現「你花盡一生精力，也不會有這樣的發現，這絕對是一生只有一次的機會」，更解釋目前挖出的黃金，大多都要用放大鏡才能看清楚。

而礦工道爾（Henry Dole）表示，當他看見這些黃金時，他興奮得差點摔倒。而由於Beta Hunt鎳礦場屬加拿大RNC礦業公司，這些挖到的黃金，預計可為公司賺進1500萬澳幣（約新台幣3.3億），但因近年來鎳價低迷，該礦區在幾個月前就已掛牌出售，儘管發現大量黃金，但仍缺乏資金探勘，因此仍照原訂計畫出售礦場。