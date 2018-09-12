隆乳後的胸會發光？酒店妹LED燈實測 結果讓人驚呼

2018年09月12日 19:09 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

女性都希望擁有姣好的身材，因此有人就會透過隆乳，完成自己的願望。最近日本有一個節目，為證實「隆乳後的胸部，被LED燈照會發光嗎？」的傳言，於是邀請到一位隆乳至D奶的正妹至現場實驗，沒想到用LED燈一照，結果連她自己都嚇到。

日本綜藝節目《月曜夜未央》，時常會實驗一些特殊的話題，日前他們為了求證「隆乳後的胸部，被LED燈照會發光嗎？」，於是邀請一名在酒店工作的正妹奈奈美（ななみ），她胸部原本僅有AA罩杯，之後透過隆乳手術，升級成D罩杯，而裡面的填充物，已達到皮膚的極限。

房間內電燈一關，清楚看見奈奈美的胸部，竟因LED燈呈現紅色的(圖翻攝自/推特/ゴン好き@tatsuya_0816)

隨後將奈奈美帶至一間房間，要求她雙手各持一個LED燈，並壓在左右兩胸部，在有燈光的情況下，儘管LED燈開關已開啟，但胸部並沒有變化，而房間內電燈一關，清楚看見奈奈美的胸部，竟因LED燈呈現紅色的，這結果讓她本人也感到驚訝。

而隆乳過的胸部，頓時瞬間變成「車頭燈」，不過節目也強調，這情況因人而異，因此實驗結果也會不同，並不適用於每個人。而先前就有一名youtuber娜奧米（Naomi Wu）也曾試過類似實驗，隆乳過的她利用填充物透光這點，為自已打照出「發光馬甲衣」，讓自己的胸部在暗處也能發光。