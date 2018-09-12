遊迪士尼為放包包！偷別人嬰兒車 客被逮嗆：又沒寫名字

2018年09月12日 21:08 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

做錯事還能理直氣壯，這種人真的沒救了。大陸一對夫妻帶著3歲孩子，至上海迪士尼遊玩，由於有小孩因此自備嬰兒車，期間他們將嬰兒車放在推車停放處，想要取回時卻發現，嬰兒車竟不見了，後來發現竟被另一名遊客推走，當他們氣憤地上前質問時，對方竟還嗆「我不知道這是別人的，又沒寫名字」。

根據《北京時間》報導，一對夫妻於本月8日，帶3歲孩子至上海迪士尼玩，期間他們玩設施時，將嬰兒車擺放在推車停放處，但之後來取回時，卻發現嬰兒車不見了，他們趕緊通報樂園裡的員工幫忙尋找，就在花車遊行時，他們發現一對男女，竟推著他們帶來的嬰兒車。

夫妻倆氣憤地將此事po上網(圖翻攝自/19樓論壇)

於是就向前與對方理論，豈料對方不僅沒感到抱歉，甚至理直氣壯的表示，他們拿嬰兒車就是為了放包包，更回嗆「我不知道這是別人的，又沒寫名字，那當我租你們的車」、「有孩子了不起啊！」，這讓被偷的夫妻感到相當不滿，更想「租車也要付錢的，你以為想拿就拿？」。

迪士尼的員工隨後出面協調，偷拿車的女子仍不斷叫囂。對此，迪士尼員工表示，園區內附有嬰兒推車租借服務，若有需要可向園區租借，而園區裡推車停放處因無人看管，難以避免其他遊客推走，日後他們也會掛上牌子，以示「此為私人物品」提醒其他遊客。