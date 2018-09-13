扮成兔女郎逛大街 真相曝光讓網友通通怒了

扮成兔女郎逛大街，真相曝光讓網友通通怒了（翻攝LIHKG）

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香港旺角在上個月底，突然出現了一名無視旁人眼光扮成兔女郎在大街上趴趴走的高挑女子，照片曝光之後引起網友熱烈討論，但有媒體循線找到兔女郎的好友，才發現原來這位女子近日參加了一個要價不菲「人生課程」，疑似是被課程裡的講師洗腦，才會扮成兔女郎逛大街來「突破自我」。

上個月底，有香港網友在討論區《LIHKG》貼出一系列圖片，表示在港鐵看到一名身材姣好的兔女郎，隨後也有網友貼出在旺角的街頭目擊到相同女子的照片，掀起網友熱烈討論，有網友猜想女子有可能是在幫某種產品打廣告，或者是玩大冒險輸了才會這樣做。

不過根據香港《TVB》電視台節目「東張西望」報導，一名陳姓女子爆料指出，兔女郎其實職業是一名保險業務，疑似是因為業績不佳而陷入低潮，因此才會報名這個要價6800元港幣至3萬港幣（約2.6萬新至台幣11.7萬）的「人生改造課程」希望能夠改變人生，而裡面的導師一開始就會痛罵所有學員，把他們罵得一無是處，接著就會要學員做一些「任務」來突破自我。

當聽到「任務」內容是要穿著暴露衣物在鬧區閒逛後，陳女也立刻驚醒，嚇得想要離開現場，沒想到卻被課程內的學長、學姐、導師不斷洗腦，最後雖然陳女成功脫身，但扮成兔女郎的女子卻沒那麼幸運。

不少香港網友得知兔女郎事件的真相後，也紛紛留言痛罵，「穿著兔女郎裝逛街能改變什麼人生？」、「一開始先教你扮成兔女郎，之後就叫你脫光陪睡了」、「下一堂課：性交改造人生」、「這種課程都在搞羊群效應來逼你就範」。

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