2018年09月13日 09:40 陳慶餘

廣東五邑大學電機系一名「母胎單身」的黃姓男大生，在今年5月底的一個晚上睡不著覺，沒想到在深夜裡突然覺得很孤單的他，竟然闖進學校的女宿舍對熟睡中的女學生襲胸，在東窗事發後男大生也因此慘遭退學，而當他想到自己苦讀十幾年書終於考上大學，卻因為抓奶而被退學時不禁悲從中來，在個人的微博留下遺書揚言自殺。

「我讀了十幾年書，好不容易上大學，摸了女生一下就沒了？」男大生在微博上發文指出，自己罹患有憂鬱症，但卻不甘因為襲胸而被校方退學，因此決定要自殺，「終於到這步了，都是你們逼的！」

在遺書中，男大生表示事發當天他因為睡不著覺，就只好起床去散步，卻迷迷糊糊地走到了女宿舍前面，當時他抱著嘗試的心態利用他們宿舍的鑰匙開門，沒想到門竟然真的開了，「可能老天爺跟我開了一個玩笑，考驗一下我是不是正人君子」。

在成功潛入女宿之後，男大生看到一間沒有鎖門的房間後，就走進去打量了一下正在睡覺的女學生，並心想摸一下應該不會怎麼樣，接著他就大膽地伸手襲胸「我把手伸了過去，用手掌心壓著感受了一下，裡面沒穿？這…等等，好像也不比我大嘛…」但被摸到的女大生卻在這時瞬間驚醒，並大聲質問男大生，讓心虛的他只好立刻開溜。

「完全沒想到她直接給報警了…政法（系）的人唉…」男大生指出，在事發後隔天他越想越內疚，於是就透過另一名女學生把自己QQ實名帳號轉交給被摸的女大生，他萬萬沒想到女大生卻直接拿著他的本名去報警，讓他感嘆自己實在好傻，後來男大生也向警方坦承犯案，接著校方也要求男大生先休學一段時間，看有沒有機會能夠再讓他回來讀書。

「把胸肌腹肌大腿的肌肉練出來，不怕，未來一定有妹子看上我的！」在休學的這段時間，男大生也下定決心埋頭苦練肌肉，原本還保持的一絲希望。沒想到在3個月過後，校方的輔導員卻突然通知要男大生，表示已經幫男大生處理好這起事件，只要他自行退學就不會留下案底，讓男大生得知之後當場崩潰，「說好的回校呢？我還想讀書的啊…為什麼不給我一次機會啊，我讀了十多年書，好不容易考個大學，摸了一下女生就沒了？那我為什麼不去嫖娼？」

「不要未經同意摸女生的胸，不然會死得很慘的…」男大最後表示，自己對這個世界已經沒有留戀，因此決定要自殺結束一生，不過在遺書貼出的半個小時後，男大生又再度發文「不是說220伏（特）的電可以要命的嗎？怎麼就沒死呢？」讓不少網友看了都超傻眼，紛紛留言：「我看你是神經病，不是憂鬱症」、「讀了這麼多年的書，竟然不知道這樣的舉動是猥褻，還覺得委屈？」、「毫無悔意，幾十年的書也白讀了」，而在消息曝光後，也有女宿舍的學生出來爆料，表示男大生根本就謊話連篇，指出他用來開門的鑰匙是撿來的，而他是趁著晚上來女宿一間一間試著開門，顯然是預謀犯案。

闖女宿襲胸遭退學 宅宅男大生崩潰「讀了幾十年摸一下就沒了」（翻攝微博）

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