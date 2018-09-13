本業是工程師挨轟「懂個屁程式！」 維密超模霸氣嗆爆酸民

本業是工程師挨轟「懂個屁程式！」 維密超模霸氣嗆爆酸民（翻攝IG）

友善列印

曾在美國內衣品牌「維多利亞的秘密」（Victoria’s Secret）走秀的女模斯科特（Lyndsey Scott）不只外型亮眼，本業是個工程師的她更懂得各種程式語言，但沒想到當她的是個工程師的消息在近日曝光後，卻引來不少酸民留言批評，表示她懂得大概只會寫一句「Hello World（程式語言中初學者入門的第一個程序）」、「她懂個屁程式啊」，結果這些酸民卻反遭史可特本人霸氣回嗆。

綜合外媒報導，一個時常分享程式設計資訊的IG帳號「coding.engineer」近日以斯科特在維密伸展台上走秀的照片介紹她，並表示她懂得「Python、C++、Java、Objective-C」等等程式語言，希望能夠藉此機會改變一般人對於工程師總是宅在電腦前的刻板印象，但此貼文一出後卻引發不少性別歧視的酸民留言，認為斯科特根本就不可能會寫程式，就算她會也只可能會寫一些類似「Hello World」這種初學者的東西，「Hello World連我阿嬤都寫得出來好嗎」、「她懂個屁程式啊！」

而斯科特本人在看到這些酸民留言後也霸氣的還擊表示，自己曾經在RallyBound公司擔任iOS系統的工程師，目前他已經開發出了將近10個APP，包含了能夠讓模特兒們製作履歷的《iPort》、修圖軟體《Squarify》，而她也有阿默斯特學院（Amherst College）的資工與表演藝術雙學位，所以她能夠作任何她想要做的事，而這些酸民的留言就是有41%的女性選擇離開科技業的原因，「如果是一個白人帥哥說自己會寫程式，會有人質疑他嗎？」

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