搭訕脫口「想跟妳做愛」噁男遭肉搜竟是大陸交換生

2018年09月13日 12:10 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

新北市府中捷運站商圈有2名男子隨機搭訕女子，沒想到其中一人竟脫口說「我想跟妳做愛」，被害人認為對方舉止輕浮且不尊重女性，隨即拿起手機錄影並大喊有變態。如今兩人的身分被網友肉搜出來，緊急在臉書上道歉滅火，而口出穢言的男子自承是大陸來台的交換生。

網友搜出，圖中男子為把妹組織的成員。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

影片被上傳至臉書社團《爆料公社》後，有網友發現其中一名是專門教導宅男把妹的講師「威迪」，該組織也在臉書粉專《壞鄰居w》中發出道歉啟事，但強力切割當日行為並非教學，也撇清口出淫穢的男子是學員。

「針對9/11號，講師威迪與其友人小城，在府中的搭訕事件，以下說明：首先澄清，當日並非教學行為，小城亦非本公司的相關人員或學員。據目前了解，當日威迪與小城在府中一帶逛街，看見兩名女士，小城便提議要上前認識，在聊天的過程中，小城脫口說出不妥的言語，讓兩名女士感到非常不舒服。對此事件，壞鄰居W已要求當事人小城發布公開聲明，並誠摯的對兩名女士公開道歉。並且也對講師威迪做出懲處，講師威迪將在接下來三個月內停止授課行為。」

大陸交換生在臉書發文致歉。（圖／翻攝自臉書）

至於說出「想跟妳做愛的」男子則在個人臉書致歉，表示自己是大陸交換生，對於自己的魯莽之舉造成被害女子的困擾深感懊悔，同時也強調自己並非把妹課程學員，事件絕對和《壞鄰居w》無關。

「各位網友、以及當事的兩位女士，我是吳Ｘ城，是影片中右邊那位當事人。首先我要先對兩名女士鄭重的道歉，真的非常對不起，因為我個人的輕浮，對你們說出非常不禮貌、不尊重的話，真的真的非常抱歉，對不起。我真的感到非常的內疚，對兩位女士說出非常不敬的言語，造成你們的煩惱，我非常非常的懊悔，我願意盡我一切所能的彌補與致歉。

同時我也對當天陪在我身旁的男性朋友，感到非常抱歉，當天是因為我的草率與輕浮而講出不尊重女性的言語，卻讓我的朋友也身陷風波，我真的非常非常抱歉。我想再次和大家聲明，我並不是我友人公司的相關人員或學員，這次事件是我的個人行為，我會承擔起應負的責任。

在這個事件中真的讓我學到許多，我是一個大陸來台灣念書的交換生，平時的個性大剌剌、但也確實輕浮草率，當天對兩名女士說出的話，真的太不應該、非常不尊重女性，我不想有任何理由與藉口，真的只有抱歉再抱歉，對不起，當下被拍攝的時候收到了巨大的譴責，我一時慌了，滿臉的陪笑。因為我的無聊和幼稚給兩位女士帶來這麼糟糕的感受。我與當日陪伴我的友人，也再次當面鄭重地與你們道歉，或是用其他你們可以接受的方式向你們表達我的歉意。真的，非常非常的對不起。」