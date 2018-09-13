2018年09月13日 14:55 陳慶餘

長髮被嘲諷「像女生」 7歲男童蓄髮真相有洋蔥（取自YOUTUBE）

日本一名目前就讀小學二年級的7歲男童石田丞留長髮已經長達3年，而他蓄髮期間甚至還被不少同學們冷嘲熱諷「像女生」，不過當他留長髮的原因曝光後，當初嘲笑他的同學們也紛紛被他感染留起了長髮。原來石田丞在4歲那一年，認識了一名為了幫助要捐贈頭髮給癌症病患的男子，他被對方的舉動所啟發，因此決定也要留長髮來幫助他人。

根據《全日本新聞網》報導，石田丞的父親起初在得知兒子要留長頭髮時還相當反對，因為他擔心留長髮會讓兒子被嘲弄像女孩子，進而影響到的身心發展，但在看到兒子為了幫助他人而做出的努力之後，他也決心支持兒子的善舉，並且開始學著幫忙整理兒子的長髮，而當時嘲諷石田丞像女孩子的同學們，也紛紛被他的行為給影響，也一個一個留起了長髮，希望能夠讓更多癌症病人得到幫助。

在留了3年多的長髮後，石田丞近日終於在家人的陪同之下剪去一頭長髮恢復成清爽的樣貌，回憶起過去留長頭髮的3年以來，石田丞也坦言自己一也一度曾經想放棄，「但都差那麼一點點了，所以就繼續留了」。

在剪完頭髮後石田丞也表示，希望那些收到他頭髮的病人們能夠好好加油努力對抗病魔，並且向別人展現自己的自信心。相關受訪影片曝光後，許多被感動的網友也紛紛留言：「小小年紀就那麼善良，真難得」、「這孩子是天使嗎，才4歲就這麼懂事！」、「留長髮很清秀，剪短髮很帥氣，簡稱高顏質」、「只有我覺得男孩長得很像小栗旬嗎？」