奇葩母「貞操雙鎖」護兒貞節 女友爆氣：叫他撕開也不撕

奇葩母「貞操雙鎖」護兒貞節 女友爆氣：叫他撕開也不撕（圖片翻攝自微博《關愛老實人》）

友善列印
／綜合報導

大陸知名微博博主「關愛老實人」日前接獲女網友分享奇葩的網戀對象，提到日前兩人約會後一起回她家，正當準備洗澡睡覺時，卻發現男友的內褲及上衣被男友媽媽前後上鎖，就怕貞節不保，荒唐行徑讓她相當無言。

原PO透露，當天是兩人第一次見面，雖然男友穿衣品味俗氣，還把上衣塞進褲子裡，但因為一整天對方都搶著買單，對他好感度不減反增，原PO怕晚上開房讓男友破費，所以提議直接去她家休息，沒想到兩人準備洗澡睡覺時，卻發現男友上衣跟內褲前後都上了鎖，讓她錯愕到說不出話來。

原來是男友媽媽知道兒子要見網友，擔心丟了貞節，所以才會在前後上了「貞操鎖」，原PO抱怨「我讓他撕開也不撕，害怕回家被他媽媽打，20多歲的人了，還這樣我真服了，我生氣讓他趕緊打車回家，有點無語遇到這樣的奇葩。」

照片曝光後網友全傻了，沒想到現如今還有「貞操鎖」，但也好奇男子是怎麼上廁所的，對此，當事者後來向博主透露，因為早上出門前就上過廁所，一整天也沒有想再大便，至於小便則是因為陰莖是軟的，可以從旁掏出來，但若是處於硬梆梆的「工作狀態」，內褲則會繃住出不來。

男子也表示，如果真的和女友發生親密關係，媽媽一定會知道，「因為我媽回家給我解鎖以後，會鼻子聞我的那裡，我媽的鼻子相當靈敏，發生過什麼哪怕用水洗她都聞出來。」貼文一出讓不少網友直呼傻眼「解釋完更變態了」、「他媽是準備留著這個兒子自己用？」、「為母封屌」、「為母守身，貞是孝子啊」、「總覺得有什麼倫理方面的問題」。

奇葩母「貞操雙鎖」護兒貞節 女友爆氣：叫他撕開也不撕 男子將貞操鎖照片私訊博主，解釋背後原因；圖右則為男子在車上偷拍女友身影。（圖片翻攝自微博《關愛老實人》）

文章來源：微博／關愛老實人

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