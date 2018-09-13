女學生遭集體霸凌12hr！家長竟花700萬「私刑懲罰」兇手

2018年09月13日 17:24 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓一名47歲的金姓父親因就讀高中2年級的女兒遭到8名同學集體罷凌，氣得找上首爾一處「校園霸凌幫手中心」報復，且不惜花上700萬台幣，就是想要為女兒出一口氣，引起各界關注。

據外媒報導，一名17歲的金姓少女遭到同學霸凌，且時間從下午3點開始到隔天凌晨3點，這12小時期間，遭8名學生帶到遊樂場和KTV等地拖行及毆打，原因僅是因為「她和其中一名加害學生的前男友太要好」。

事情發生後，少女的父親先尋求校方的幫助，校方則在事發約半個月後召開校園霸凌對策自治委員會，決議懲戒8名加害者，其中2人遭退學、1人轉學，其他5人則是在完成指定時數的社會服務後，便可以返校上課。

不過金姓父親對這樣的結果很不滿意，他表示：「我沒辦法把女兒送到學校，我怎麼能夠把孩子送到加害者每天光明正大出現的學校？」即使他申請校方再審，但委員會卻難以推翻原先的決議，讓金父相當憤怒，於是他開始上網搜尋相關資料，發現「校園霸凌幫手中心」這個單位。

金父表示：「幫手中心會找上加害學生、警告他們，目前已經請他們估價。」據《朝鮮日報》報導，首爾永登浦區一處幫手中心還販售有多種方案的「套餐」，例如「叔叔套餐」就是會有一名身上充滿刺青、30至40歲間的男子，找上加害者就讀的學校或家中進行威脅，而這名「叔叔」還會送東西到學校給姪子，持續約2周的時間，每天要價50萬韓元（約新台幣1.4萬元），總價700萬韓元（約新台幣19萬元）。

據了解，委託人如果向教育廳投訴或提告，幫手中心也會幫忙蒐集證據，例如先打聽加害學生主要的犯案場所，再到附近拍照蒐證，價格約要40萬元（約1.1萬新台幣），隨後受害者的父母則可以拿照片要求校方「積極處理」。

報導提到，南韓之所以會有這種「幫手中心」的存在，是因為針對大部分的霸凌事件，校方通常會選擇隱匿，雖然學校仍必須召開校園霸凌委員會，但卻因為要配合教師、家長會會長、法律專家等人士的時間，通常都會拖延至事發半個月以後，懲處的結果也會從輕發落。

然而，這類不法的幫手中心作法仍引發許多疑慮，高麗大學社會系教授金潤泰就表示：「私法制裁終究只是另一種形式的暴力。必須以改善官方的程序，也就是改善校園霸凌委員會的方式，來解決校園霸凌。」