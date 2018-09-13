「我女兒免寫作業！」高3生接受放養教育 竟考到上海財經大學

2018年09月13日 18:14 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

(影片取自youtube／Hermelinda S. Stutler)

每個孩子都有適合的教育方式！一名今年入學的新生尹同學，從小到大的求學過程，爸爸都是屬於「放養」狀態，不僅可以自由上網，尹爸爸還曾在女兒高3時寫信給班導，希望能讓她自主完成作業，目的則是要讓她獨立。

據陸媒報導，尹爸爸表示：「全班就她一個人可以想寫多少就多少」，因為女兒讀高3時作業很多，做不完壓力很大，成績也因此下降，「我覺得這樣不是我理想的教育模式，我自己不會要求寫題目寫很多，所以就寫了一封信給老師。」

爸爸選擇「放養教育」，讓女兒在學業上獨立學習。(圖/翻攝自梨視頻)

信中寫道，「昨天她見到我時失聲痛哭，說自己壓力很大，沒有時間主動把握學習方式，都是被動的完成作業，也無法思考和分析自己的薄弱環節，我只有懇請老師讓她能自主完成部分作業，給一個稍微寬鬆的環境。」

尹同學表示，其實不是不寫作業，而是寫不完，因為她屬於寫到什麼就要去翻書的那種學生，且配合作筆記的話，就會花費較多時間。當時老師也給予她1個月的時間做實驗，如果不錯的就繼續維持，而她也就這樣順利考上上海財經大學，讓師生都蠻意外的。

對此，尹爸爸表示：「我想讓她獨立，有可能會遇到挫折，但那都是一種經歷，有些事情去碰壁，回頭才能感覺是一種成長。」其他網友看了則紛紛留言，「這種教育只能適用於有自治力的孩子」、「放養的話根本是在碰運氣」、「主要原因還是在於孩子的個性吧」、「爸爸感覺很會教育孩子、尊重孩子」。