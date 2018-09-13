妻子產後輕生！丈夫竟剝下全身皮 器官塞罐子隨身攜帶

2018年09月13日 21:01 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

恐怖情人！一名36歲的美國男子雷伊（Justin Rey）先前被警方發現，他將過世的妻子分屍，藏於目前居住的倉庫裡，且還有2名孩子與他同住。據了解，雷伊的妻子2017年時在一間汽車旅館裡生下一名女嬰，隨後自殺身亡，雷伊見狀就將妻子的皮剝下，分屍後塞進冰箱保存，再將無法沖進馬桶裡的器官裝在容器裡，隨身攜帶，表示這樣全家人就可以「團聚再一起」。

綜合外媒報導，潔西卡（Jessica Monteiro）去年獨自在一間汽車旅館生下一名女嬰，不久後自殺身亡，事後雷伊因害怕2個小孩會被社工帶走，於是將老婆的屍體搬到浴缸裡放置，隨後將她身上的皮膚割下再分屍其他部位。

潔西卡的妹妹表示，雷伊花了8個小時處理姐姐的屍體，再把各部位塞到冰箱裡。報導提到，2017年10月時，雷伊與分別不到1歲和2歲的孩子，被發現住在迷你倉庫裡，警方表示，當時該名2歲的女童非常瘦弱，看起來像是得了重病。事後雷伊向警方供稱，潔西卡死後，他先讓兩個孩子與屍體合照留念，再將屍體分屍，其餘不能沖下馬桶的器官，他就放進容器裡隨身攜帶。

雷伊曾說：「我很珍惜我的家人，我得做些甚麼事來保護他們，所以才會將潔西卡的器官放在身上攜帶，這事我必須做的事。」而雷伊最後被指控嚴重危害兒童罪、導致兒童行為不當罪以及拋棄遺體罪起訴。