困在車裡14小時！75歲翁中暑昏迷2次 絕望寫遺書：我以為要死了

困在車裡14小時！75歲翁中暑昏迷2次 絕望寫遺書：我以為要死了(圖/youtube)

友善列印
／綜合報導
(影片取自youtube／Fox 8 News Cleveland)

美國克里夫蘭一位75歲老翁彼得（Peter Pyros），近日到車庫準備開車時，因車鑰匙故障，導致他在攝氏21度的氣溫下，被反鎖在車內近14小時，期間熱到昏迷2次昏迷，嘗試逃脫卻屢次失敗，還只能暫時小便在鞋內，「我以為我要死了！」

「這是你能想像到的最恐怖的經驗！」據外媒報導，彼得平常很少開車，所以想在冬天來臨前讓引擎運轉一下。他表示，當天他沒有告訴任何人，也沒有帶手機，只是想說要啟動一下引擎，沒想到因此受困在車內。當時，他對著門的縫隙大聲呼救，但卻沒半個人聽見，過了半小時，他便開始覺得呼吸困難，雖然試圖用拳頭和腳打車窗，但卻始終無法逃出，最後甚至失去求生意志，在遺書寫上「我無法下車」，以免家人以為他是自殺。

困在車裡14小時！75歲翁中暑昏迷2次 絕望寫遺書：我以為要死了 彼特當時絕望到留下遺書，以免家人以為她是自殺身亡。(圖/youtube)

過了14小時後，終於有鄰居聽到彼得的求救聲，成功將他救出。彼得說，當時受困時，他想起一些困在車內死亡的小孩子，所以他事後決定分享出自己的故事，呼籲大家自動鎖門系統的危險。

而該品牌的車商表示，任何車輛及電動鑰匙都可能會沒電，隨著車輛年齡越高，風險就越高，而根據不同車輛款式與品牌，每個製造商都有提供不同的手動開門方式，民眾應該查清楚自己的車鎖功能，以免遇上危險時無法自救。

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