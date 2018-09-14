女作家寫書教學「如何殺死丈夫」 7年後她真因殺夫被捕

曾出版過多部小說（左）的南西（右）因殺夫被捕（翻攝臉書、推特）

友善列印

另類的殺人預告？美國奧勒岡州一名68歲的懸疑愛情小說女作家南西（Nancy Crampton-Brophy）日前被懷疑持槍殺害丈夫而遭警方逮捕，由於她曾在7年前以謀殺丈夫為題來發表文章，內容詳述了如何在殺夫過後瞞過警方的方法，而南西疑似就是將著作付諸行動，目前警方仍在調查她殺夫的背後動機。

綜合外媒報導，今年6月初波特蘭的一間廚藝學院發生了槍擊案，南西的丈夫、在校內任教的63歲廚師丹尼爾（Daniel Brophy）在案件中槍身亡，而南西也在隔日於臉書公開丈夫遭到殺害的消息，並且舉辦了一場追思會，沒想到在警方調查將近3個月後卻懷疑南西涉有重嫌，因此就本月初將她以謀殺及非法持有武器罪名逮捕。

據了解，南西的職業是一名驚悚愛情懸疑小說的女作家，並且曾經在2011年發表一篇名為《如何謀殺丈夫》（How to Murder Your Husband）的文章，而她在文章中也提到自己因為職業的關係，花了很多時間在思考謀殺這件事，以及在犯案之後應付警方的方法。

南西指出，一般妻子會殺夫的原因不外乎就是和劈腿、家暴、錢財等等因素有關，最後南西更反問讀者：「離婚很貴，妳真的想被對方分走財產嗎？」因此外界就預測南西很有可能一直都在預謀殺夫，只是拖了7年才付諸行動。

困在車裡14小時！75歲翁中...
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。