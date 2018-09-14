女作家寫書教學「如何殺死丈夫」 7年後她真因殺夫被捕

2018年09月14日 08:53 陳慶餘

另類的殺人預告？美國奧勒岡州一名68歲的懸疑愛情小說女作家南西（Nancy Crampton-Brophy）日前被懷疑持槍殺害丈夫而遭警方逮捕，由於她曾在7年前以謀殺丈夫為題來發表文章，內容詳述了如何在殺夫過後瞞過警方的方法，而南西疑似就是將著作付諸行動，目前警方仍在調查她殺夫的背後動機。

綜合外媒報導，今年6月初波特蘭的一間廚藝學院發生了槍擊案，南西的丈夫、在校內任教的63歲廚師丹尼爾（Daniel Brophy）在案件中槍身亡，而南西也在隔日於臉書公開丈夫遭到殺害的消息，並且舉辦了一場追思會，沒想到在警方調查將近3個月後卻懷疑南西涉有重嫌，因此就本月初將她以謀殺及非法持有武器罪名逮捕。

據了解，南西的職業是一名驚悚愛情懸疑小說的女作家，並且曾經在2011年發表一篇名為《如何謀殺丈夫》（How to Murder Your Husband）的文章，而她在文章中也提到自己因為職業的關係，花了很多時間在思考謀殺這件事，以及在犯案之後應付警方的方法。

南西指出，一般妻子會殺夫的原因不外乎就是和劈腿、家暴、錢財等等因素有關，最後南西更反問讀者：「離婚很貴，妳真的想被對方分走財產嗎？」因此外界就預測南西很有可能一直都在預謀殺夫，只是拖了7年才付諸行動。