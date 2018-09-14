「不忍長大後要做家事」 14歲少年悶死弟妹：我救他們脫離地獄

2018年09月14日 10:00 陳慶餘

美國印第安那州一名14歲少年，於去年分別利用毛巾和被子悶死23個月大的妹妹以及11個月大的弟弟，沒想到少年在被逮捕後，竟表示自己是因為不想要弟弟妹妹在長大以後向他一樣要「一直做家事」才會殺人，他只是在「拯救他們脫離地獄」罷了。

綜合外媒報導，去年5月這名14歲少年在家中悶死妹妹，並且在同年7月再度悶死弟弟，並且還冷靜地向祖母表示，自己是因為不想要弟弟妹妹在長大以像他一樣，活在一個要一直做家事的地獄之中才會這樣「幫助他們」。

少年更進一步表示自己曾經與神見面對話，他是在天使的幫助之下把弟妹從地獄的烈火中拯救出來，而除了犯下兩起殺人案以外，少年也曾涉及一樁虐貓案件，當時他因為不滿被貓抓傷，竟用力擠壓貓的身體，導致其內臟整個流出來。

負責本案的檢察官赫特爾（Richard Hertel）也坦言，自己在法界服務19年，從沒見過這麼令人毛骨悚然的事件。他指出，若是被告在少年法庭接受審判，他只要到了18歲就能夠獲釋，等於是大約只服了4年不到的刑期，認為這樣對兩條人命來說實在是太短。

目前犯案少年仍然被關在兒童拘留所，至於是否要將少年視為成人來處理此案，法官目前也尚未判定，案件將於少年精神鑑定完成後才會擇日審理。