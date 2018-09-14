童書《穿裙子的男孩》被下架！台大教授：白雪公主更變態

2018年09月14日 10:39 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

台北市龍安國小傳出有家長不滿校方圖書館上架《穿裙子的男孩》（The Boy in the Dress）兒童書籍，認為有鼓勵孩童「變裝」嫌疑，要求校方下架，引發外界討論。對此，台大電機系教授葉丙成，在臉書上聲援《穿裙子的男孩》，並痛批童話《白雪公主》、《三隻小豬》更變態。

葉丙成昨（13日）深夜在臉書分享「穿裙子的男孩」遭龍安國小暫停借閱報導，寫道「建議也把白雪公主下架，因為裡面有鼓勵大家毒死自己嫉妒的人之嫌。建議也把三隻小豬下架，因為裡面有鼓勵大家殘忍烹煮自己敵人之嫌。建議也把小美人魚下架，因為裡面有鼓勵大家跨物種變態談戀愛之嫌。」

葉丙成更反串表示「混帳，這些歐洲的童話故事一個比一個變態，怎麼可以隨便給我們大安區這麼純真可愛的孩子們看！出版社有良心嗎？！」

貼文一出引起網友熱議，紛紛留言跟進「灰姑娘的姐姐為了穿玻璃鞋還把自己的腳踝割掉…小時候看到這段根本童年陰影」、「牛郎與織女是偷窺癡漢故事，也要下架，有鼓勵孩童偷窺之嫌」、「還要下架國王的新衣，因為裡面有鼓勵大家裸露身體不穿衣服之嫌」、「希臘神話應該要被列為禁書了，各種亂倫…」

也有網友示警，「聖母校出這種恐龍家長 替孩子感到可悲。如果年底愛家公投通過，我敢說未來這種例子只會多不會少。我們要再倒退到葉永鋕這類的孩子會被歧視到自殺的時代嗎？」