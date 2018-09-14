墜23樓亡！消防員救火缺氧「到窗邊吸空氣」 失足瞬間民眾全嚇壞

2018年09月14日 15:46 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

(影片取自youtube／Mohamed Ameen Dabhelia)

(影片取自youtube／siyabonga shabangu)

南非約翰尼斯堡（Johannesburg）的里斯本銀行大樓5日發生大火，導致3名消防員不幸殉職，其中一名28歲Simphiwe Moropane因在火場缺氧，試圖到窗台邊呼吸新鮮空氣，卻意外失足從23樓墜落身亡，嚇壞在場民眾。

綜合外媒報導，里斯本銀行大樓5日發生失火，當時雖然有立即疏散，無人員受困，但沒想到其中3名消防員救火時殉職。其中一名40歲的Mduduzi Ndlovu和37歲Kathutshelo Muedi因缺氧身亡；另一名Moropane也因缺氧，想到窗邊吸新鮮空氣，卻失足從23層樓墜落慘死。

畫面中，可見大樓不斷冒出濃煙，消防車輛也陸續抵達救火，還有些許民眾在一旁圍觀，但就有一名民眾意外拍下Moropane失足摔落的瞬間，嚇得群眾紛紛奔逃。

報導提到，Moropane的妻子接獲噩耗後相當難過，事後回到火災現場時，還和公婆3人相擁痛哭，「我不僅僅失去了丈夫，還失去了我最好的朋友、我孩子的父親。我是如此地愛你。」而市府為表彰3名消防員的英勇，將公開舉辦追悼會致敬。