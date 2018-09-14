這樣玩墾丁超省！他分享「南部價」窮遊方案 在地人也認證

這樣玩墾丁超省！他分享「南部價」窮遊方案 在地人也認證(圖/本報資料照)

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近年來墾丁因為物價的衝擊，觀光客日趨減少，住宿業者也受到重創，紛紛閉店。不過近日就有網友分享一個「窮遊行程」，只要用南部價就能玩得超盡興，CP值高到連在地人都認證。

「墾丁可以玩得很便宜又不像乞丐！」網友日前在PTT發文表示，其實要玩墾丁只要花少少的錢就可以，首先是交通費，對西半部的人來說，得搭車到高雄火車站，接著搭乘客運到恆春，最後租機車代步，並在當地找住宿，「恆春鎮離墾丁大街不過10公里，騎車順便吹風很舒服。」

原PO表示，其實住在恆春鎮好處很多，且有一些旅館很便宜，甚至一晚只要幾百元就搞定，「當然可能有蟑螂和菸味之類的，如果要求點品質，大概1、2千就很好了。」

吃的方面，他建議三餐吃麥當勞、7-11或恆春鎮上的餐廳，千萬別去吃墾丁大街，也不要去後壁湖吃海鮮，「墾丁真正恐怖的價格其實是後壁湖」，因為大街上的攤販物價大概貴1.5至2倍，可是後壁湖海鮮的價格約是5倍以上，「根本沒有任何特色食物 是你在台灣其他地方吃不到的」，就像前陣子爆出的「滷味事件」，其實根本不用特別在墾丁吃。

至於玩的方面，浮潛、逛海生館其實都不貴，加上騎乘機車還可沿著墾丁國家公園繞一圈回恆春，晚上則到風吹沙看星星、數流星。最後他也在文末感慨寫道，「墾丁其實從二十年前就偏貴，畢竟偏遠又有開發限制，不過當然陸客來了以後是直接貴到升天，儘管如此，墾丁還是很美的地方」、「不要住墾丁裡面的飯店和民宿，其實恆春的價格都是南部屏東水準而已」。

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