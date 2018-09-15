每月見一次乾爹免陪睡 女大生靠包養輕鬆爽賺

2018年09月15日 08:54 陳慶餘

隨著社會風氣越來越開放，加上澳洲的物價越來越高，不少在澳洲當地的年輕人都越來越難靠著微薄的薪水度日，因此靠著「乾爹」（Sugar Daddy）來輕鬆賺錢就成了不少有外貌優勢的年輕女性的新選擇，才剛踏入「包養界」一年、年僅19歲的女大生吉瑪（Gemma）近日就分享了她遇見的一個「佛心乾爹」故事。

根據《每日郵報》報導，19歲吉瑪目前就讀於建築系，而她去年在好奇之下在知名的包養網站「糖心寶貝」（Sugar Baby）網站上貼出了自己的檔案與個人資料，並且透過網站認識了一名年齡是她兩倍的乾爹，沒想到這名乾爹不像一般人一樣要求用「性」來回報，反而是只要一個月見面一次，並且陪吃飯及聊天就好，每週就能夠得到一千元澳幣（約2.2萬元新台幣）的報酬，而且還能夠買到所有想要的禮物。

住在雪梨的吉瑪表示，由於這位乾爹的住處離雪梨有段距離，因此對方也不常要求見面，讓她除了可以專注在學業外，也可以把時間專注在那些她喜歡的事物，像是美食、時尚等等上，而著每週1000元澳幣的額外收入也讓她的生活更輕鬆許多。

報導指出，在澳洲找乾爹包養已經相當風行，光是在甜心寶貝網站之中，就有超過10萬的澳洲女大生在接受包養，而這些女大生當中也不乏許多教育程度相當高、來自於名校的學生。