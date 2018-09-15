「覺得租屋很蠢」 男子月薪14萬卻住網咖：這樣比較快樂

2018年09月15日 11:27 陳慶餘

近年來出現了不少主打「可過夜」式的網咖，成為不少短暫到外地工作或是旅遊的民眾的選擇，不過比起短時間的使用，你曾看過有人長期使用，甚至一住就是好幾年嗎？日本一個電視節目近日就介紹了網咖這幾年來的變遷現象，讓不少網友看了之後都嘖嘖稱奇。

根據日本電視台節目《NEWS ZERO》報導，現在越來越多人選擇住在網咖裡面，一位31歲的男子小川是一位平凡的上班族，但是他在下班之後卻不是回家，而是跑到東京新宿的一間網咖內，原來這間網咖才是他的家，而且包月的費用只要5.93萬日圓（約1.6萬新台幣），比起東京新宿的一般租屋平均要7至8萬，而且還不含水電、通勤等費用來說真的是便宜許多。

節目指出，現在像小川先生一樣選擇住在網咖裡面的人越來越多，光是在東京一天就大約有1.5萬人住在網咖裡面，而當中更是有8成的人都是以長期居住為目標，而在裡面的男女比例大約是8:2，年齡分布則是在30至49歲之間，一位在網咖店員就表示，這些長期居住的人基本上都住了好幾年，當中甚至還有人住了6年了，而且這些人也不像是一般人印象中會泡網咖的族群一樣，反而大部分是有工作的。

一位目前已經住了2個月的男子就表示，現在租屋不只貴，還要額外準備一些保證人、押金、水電瓦斯之類的費用，「考慮了一堆之後，還是認為住網咖比較好」，另一位月薪有50萬日圓（約新台幣14萬）的男子也說，因為比起要把時間花在從租屋處通勤去上班，還不如住在離公司較近的網咖比較快樂一些，「覺得租屋實在是太蠢了」。

一位31歲的男子就住在網咖內（翻攝pandora.tv）