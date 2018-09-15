舅舅家挖到限制級珍寶！「豪乳大肉Ｘ」 笑翻網友

舅舅家挖到限制級珍寶！「豪乳大肉Ｘ」 笑翻網友（翻攝爆笑公社）

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雖然在台灣的成人片多半來自於日本，但其實在全世界第一個將成人書刊與電影合法化的國家其實是位於北歐的丹麥，而作為產業的先驅，丹麥在過去出口的成人影片、書刊更是不計其數，在當年也深深影響到了正在萌芽的性產業。一位網友日前就在臉書發文，表示自己在舅舅的家裡發現了好幾部「陳年珍寶」，仔細一看原來是好幾部來自世界各地的成人錄影帶，而當中搞笑的片名更是笑翻不少網友。

網友在臉書社團「爆笑公社」貼出照片，從照片中可見，他在舅舅中找到好幾部來自丹麥、美國的成人錄影帶，而當中的片名分別是：「山珍野味秀」、「好萊塢性史」、「豪乳大肉棒（上下集）」、「女體絕技大揭密」、「人馬肉搏戰」、「嬲雞」、「下體姦情大特寫」、「當『茄子』碰上『蛤仔』」、「偷腥的男人」，其中還有好幾部更註明了是「特殊片」。

由於片名是在是太爆笑又反差，像是用「茄子」、「蛤仔」來代替男女的性器官，以及含蓄的用「山珍野味秀」來代替打野戰，但也有露骨的「豪乳」、「大肉棒」、「下體特寫」以及重口味的「人馬肉搏」，因此在照片曝光之後不少網友看了也紛紛笑翻。

許多網友也留言：「可以當傳家寶了」、「現在要找到可以播的機器也不容易」、「時代的眼淚」、「人馬肉搏也太重口味了吧」、「歷史意義相當重大啊」、「這其實是那是Discover大自然記錄片啦」。

有網友在留言處貼出另一部系列作：「薄紗肉搏戰」（翻攝爆笑公社） 有網友在留言處貼出另一部系列作：「薄紗肉搏戰」（翻攝爆笑公社）
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