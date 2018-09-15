想幫患者減少疼痛 醫師發明「自插肛門大腸鏡」獲頒搞笑諾貝爾獎

2018年09月15日 15:01 陳慶餘

堀内朗把自己當實驗對象，發明了這個無痛又安全的大腸鏡（取自YOUTUBE）

日本一名57歲的內科醫師堀内朗，在看診期間常常接觸到需要照大腸鏡的病患，而這些病患也都往往會在治療過程中相當緊張，而為了改善患者的緊張與照大腸鏡的不適感，他就改良了傳統需要側臥並由醫師來操作的方法，發明了一種能夠讓患者「自我檢查」的大腸鏡，而這種方法不只舒服許多，也相對簡單，但由於自己幫自己照大腸鏡實在是與一般人的印象不符，因此這項發明也獲得了2018年搞笑諾貝爾獎中醫學教育獎的殊榮。

「我知道這樣很好笑！」堀内朗在獲頒醫學教育獎後上台介紹自己的創新發明，並且介紹這個新款大腸鏡的用法，而這款大腸鏡只要坐在椅子上，一手拿著儀器監控，另一手就能夠將鏡頭插到肛門裡頭，操作相當簡單，不過由於這項發明實在是太奇葩，因此現場的觀眾看了之後也都超崩潰。

而此之外，由於堀内朗致詞的時間實在是太長，超過了大會規定的60秒時間，因此台上一名專門負責提醒得獎者注意時間的小女孩就立刻出面嗆聲，要堀内朗快點住口，現場也隨即爆出瘋狂的笑聲。

堀内朗指出，這項發明雖然在他親自試驗之後發現相當有用，但其實不是所有的患者都能接受，但若這項發明普及後，也許就會有更多人願意接受大腸鏡檢查，或許就能有助於減少因為大腸癌而死亡的病患。