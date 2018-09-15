想幫患者減少疼痛 醫師發明「自插肛門大腸鏡」獲頒搞笑諾貝爾獎

堀内朗在頒獎典禮上分享發明，在場人士通通笑翻（美聯社）

友善列印
堀内朗把自己當實驗對象，發明了這個無痛又安全的大腸鏡（取自YOUTUBE）

日本一名57歲的內科醫師堀内朗，在看診期間常常接觸到需要照大腸鏡的病患，而這些病患也都往往會在治療過程中相當緊張，而為了改善患者的緊張與照大腸鏡的不適感，他就改良了傳統需要側臥並由醫師來操作的方法，發明了一種能夠讓患者「自我檢查」的大腸鏡，而這種方法不只舒服許多，也相對簡單，但由於自己幫自己照大腸鏡實在是與一般人的印象不符，因此這項發明也獲得了2018年搞笑諾貝爾獎中醫學教育獎的殊榮。

「我知道這樣很好笑！」堀内朗在獲頒醫學教育獎後上台介紹自己的創新發明，並且介紹這個新款大腸鏡的用法，而這款大腸鏡只要坐在椅子上，一手拿著儀器監控，另一手就能夠將鏡頭插到肛門裡頭，操作相當簡單，不過由於這項發明實在是太奇葩，因此現場的觀眾看了之後也都超崩潰。

而此之外，由於堀内朗致詞的時間實在是太長，超過了大會規定的60秒時間，因此台上一名專門負責提醒得獎者注意時間的小女孩就立刻出面嗆聲，要堀内朗快點住口，現場也隨即爆出瘋狂的笑聲。

堀内朗指出，這項發明雖然在他親自試驗之後發現相當有用，但其實不是所有的患者都能接受，但若這項發明普及後，也許就會有更多人願意接受大腸鏡檢查，或許就能有助於減少因為大腸癌而死亡的病患。

由於致詞超時，堀内朗還被一個八歲小女孩嗆聲（美聯社） 由於致詞超時，堀内朗還被一個八歲小女孩嗆聲（美聯社）
搭高鐵遇白髮道士！驚見蚱蜢停... 颶風到底多恐怖？美國電視台超...
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。