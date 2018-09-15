颶風到底多恐怖？美國電視台超逼真模擬畫面驚呆網友

2018年09月15日 15:54 陳慶餘

電視台模擬各種淹水高度（翻攝畫面）

颱風山竹來勢洶洶，不少將會受到影響的地區都開始準備防災，而在地球的另一端，美國東岸目前也受到颶風佛羅倫斯侵襲，而為了告知民眾這場颶風有危險，美國一家電視台的節目「天氣頻道」（The Weather Channel）就利用創新的實景3D動畫來模擬災況，由於實在是太逼真，因此相關影片在曝光之後也讓不少網友看了是驚呼連連，才上傳不到一天就衝出千萬點閱。

一位網友昨（14）日下午在推特上轉貼了這部天氣報導的影片，內容是由女主播在敘述佛羅倫斯颶風的嚴重災情，影片中女主播站在攝影棚中央，而背景也立刻出現了被水淹沒的街道，並且模擬了當水淹到各種不同高度的情形，讓不少網友看了是身歷其境、大開眼界，而女主播也在影片最後強烈呼籲那些住在預計會淹水災區的民眾趕緊撤離。

發文的網友表示，雖然颶風的威力人人都可以理解，但看了這部影片之後才讓人真正明白到預先撤離是有其必要性的。相關影片曝光後，就有曾經的颶風受災戶出面表示，當政府要求市民要撤離時，往往水都已經淹到只能用游泳來逃命的程度，根本就來不及，因此這種預先讓人知道淹水有多可怕的預報真的有其必要性。

據了解，這項驚人的技術是由天氣頻道的副總裁波茲（Michael Potts）與其團隊所設計，會做出這項技術的原因在於往往的天氣預報只有數字跟一些圖表往往不能讓人體會到災難的可怕，因此才想用這種創造逼真環境的方式來提醒觀眾，以避免憾事發生。