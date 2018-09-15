2018年09月15日 16:07 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

海灘全是垃圾！衝浪男撿塑膠淨灘 靠回收改造「賺10億」(影片來源/youtube/INSIDER)

隨著時代越來越便利，人類也變得更加浪費，垃圾問題也日益變得嚴重。美國佛羅里達州有兩名衝浪猛男，2015年他們至峇里島衝浪時，發現當地知名觀光海灘上，滿滿都是垃圾，讓他們感到相當心疼，於是兩人便參加淨灘活動，之後更將撿來的塑膠或玻璃垃圾，設計成飾品轉賣，靠著撿垃圾賺進約3000萬美金（約新台幣10億元）。

根據《CNBC》報導，27歲舒爾茲(Alex Schulze）與28歲庫博(Andrew Cooper），因上同一所大學而認識，兩人都很熱愛海洋與衝浪，甚至還擁有駕船的執照，因此時常相約至各地衝浪，2015年他們至峇里島衝浪時，發現海灘上全是垃圾，讓他們開始重視垃圾問題。

儘管峇里島海邊充滿垃圾，但仍聚集許多遊客前往，因此兩人便花錢請當地人，帶他們至私人衝浪區遊玩，豈料他們在海面上，看見當地漁夫航行在充滿垃圾的海裡，將漁網拉上船後，裡面摻雜魚類與圾垃，他們將魚取出後，又將垃圾丟回大海，讓兩名大男孩感到詫異。

庫博隨後詢問當地漁夫「他們為什麼不將垃圾帶回來回收，而是又將它們丟進大海？」，而對方則表示「魚才能賣錢，塑膠垃圾撿回來，也不能獲得報酬」，而詢問相關單位，官方僅回應「每年都有派人員清理，但數量太多了，永遠清不完」，這些話讓兩人陷入沉思，也激發一個瘋狂的想法，希望能使用從海邊撿來的垃圾，回收製作成另一項產品。

兩人在2016年開始，構思這項想法，每人出資2500美元（約新台幣7.6萬），期間也不斷進行淨灘活動，更在隔年1月成立4Ocean，找來設計師與製作手工藝人員，將回收的垃圾製成飾品，而撿來的塑膠用來製作成手鍊，並穿進用回收玻璃製成的珠子，每條售價20美元（約新台幣615元），並聘用約180人負責在海灘和漁船撿垃圾。

4Ocean目前已在美國、印尼和海地等地，回收近100萬噸垃圾，手鍊銷售額更達3000萬美元（約新台幣10億元），而兩人最終目標，就是希望可以減少數10億磅海洋廢棄物的污染，而目前他們已清理超過100萬磅的垃圾，更期望2019年的垃圾回收量，可達到1000萬噸。

舒爾茲表示「我希望未來的海洋，不只是我一個人能享受，我的孩子也能夠享受到，若以目前塑膠類的生產類，以及對垃圾不當的處理方式，未來地球恐將越變越糟，所以你知道，現在我們每個人都有機會，幫我們的地球盡一份心力」。