2018年09月15日 17:16 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

賣家最怕遇到，客人明明已下單，卻又要取消或退貨。最近有一名賣家，收到一名欲買10號球衣的買家，甚至發豪語表示「我要全國制霸！」，但最後因對方要付銀行帳單，便要求賣家幫忙取消訂單，由於兩人對話太有趣，讓賣家忍不住表示「遇到狂人買家，第一次遇到賣家退貨，讓我完全不生氣甚至還開心」。

一名賣家將對話截圖上傳至《爆料公社》，更表示「遇到狂人買家，第一次遇到賣家退貨，讓我完全不生氣甚至還開心，哭笑不得完全能表達我的感覺」，只見買家下單後，私訊賣家「我要紅色10號，櫻木花道的球衣」，更說到「我要全國制霸！」。

買櫻木10號球衣「喊全國制霸」 狂買家要退貨結局笑翻(圖翻攝自/爆料公社)

賣家看對方相當幽默，於是接著回覆「什麼！如此豪語」、「那您要下單才能制霸呀！櫻木桑」，而對方便回「我下單了啊！快寄給我吧！我是天才」，原PO隨後詢問「請問天才要什麼尺寸？」，豈料更逗趣的回應「XL，我175／72，跟櫻木差不多高」。

但沒過多久，買家卻跑來告知，因他要繳信用卡帳單，導致他無法購買球衣，希望賣家能幫忙取消訂單，更無奈表示「我全國制霸的夢想破裂了！我要回歸現實了」。而賣家不但沒不開心，反而以幽默口吻鼓勵對方「不要啊！人活著沒有夢想，那跟鹹魚有什麼兩樣」、「櫻木兄，你要打倒山王的，忘記了嗎？」。

買櫻木10號球衣「喊全國制霸」 狂買家要退貨結局笑翻(圖翻攝自/爆料公社)

由於對方堅持取消，而賣家也只好答應，而買家最後甚至回「我可能要先打倒銀行」、「我是被銀行擊倒，100：2，而且是20連敗！」，結束兩人的交易。由於對話相當有趣，不少網友笑歪「等他打倒銀行，就可以把全國制霸的衣服全包回家了，給他點時間 」、「感覺你們倆都是High咖」、「赤木隊長怎麼沒出來扁櫻木」、「買賣不成娛樂還在」、「你有沒有賣悟空的武道服，被你這一提醒，我都忘了我還要拯救地球！」。