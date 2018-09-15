懷孕後受特殊關照！被迫調去看廁所 她淚訴：逼我離職

懷孕後受特殊關照！被迫調去看廁所 她淚訴：逼我離職(圖翻攝自/看看新聞)

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懷孕生小孩，應該是一件開心事，但卻反遭公司刁難。大陸揚州一名孕婦，近日快臨盆生第二胎，豈料卻遭公司「特別關照」，主管先是勸她回家休息，之後甚至變動她的工作，讓她去看管廁所，最後還禁止她進入廠房與辦公樓，受到這樣的對待，讓該名孕婦無法接受。

根據《看看新聞》報導，31歲王姓女子懷有第二胎，再過四個月就要生產，為了不影響工作，王女都刻意將產檢安排在週未，但她卻指控，隨著肚子越變越大，主管卻擅自變動她的工作內容，起初先是以「上班不方便」，建議她回家休息，若後期有需要再來上班。

但辭職將會影響她的各項保險，且意味要放棄帶薪產假，因此王女並不願意，堅持仍要上班，隨後就被主管叫去約談，表示由於文書類工作較繁瑣，竟讓她坐在廁所門口，統計員工上廁所的狀況，檢查是否有人趁機偷懶，並要求她熟讀員工手冊，給員工進行培訓。

懷孕後受特殊關照！被迫調去看廁所 她淚訴：逼我離職(圖翻攝自/看看新聞) 懷孕後受特殊關照！被迫調去看廁所 她淚訴：逼我離職(圖翻攝自/看看新聞)

不僅如此，王女提到老闆還以安全為由，禁止她進入廠房與辦公樓，就連公司餐費及交通費，也因此連帶做些微調整，這讓王女難以接受，感覺是「逼迫主動辭職」，但她與公司的契約是到明年1月才到期。而公司負責人受訪時表示，王女的工作不是「看廁所」，因有工人會躲廁所玩手機，才會安排人看管。

勞動監察部門接到投訴後，也向該公司聯繫，而他們卻明確表示，由於前幾年，招來的新人都有孕婦，導致公司經營較困難，因此才有想辭退王女的打算。而勞動仲裁工作人員表示，外部仲裁難以介入此事，因為必須有明確證據，律師則指，員工在懷孕期間，公司是不得解除勞動關係。

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