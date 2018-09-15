2台瑪莎拉蒂停3車位！他PO網酸沒水準 反被車主霸氣打臉

2台瑪莎拉蒂停3車位！他PO網酸沒水準 反被車主霸氣打臉(圖翻攝自/爆廢公社)

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／綜合整理

若看見兩台車，停在3個車位格裡，有些人就會感到不滿，甚至PO文爆料。最近有一名網友指，在商場停車時，發現有兩輛瑪莎拉蒂「海神（Maserati）」，竟停在3個停車格上，讓他氣憤的拍下PO網，諷刺對方沒水準，豈料卻釣出車主，無奈的說出真相，讓不少網友羨慕表示「有錢就是任性啊」。

一名網友在《爆廢公社》表示，在商場停車時，看見兩輛瑪莎拉蒂（Maserati）「海神」名車，竟然停在3個連號的停車格上，讓他氣憤的拍照PO網，表示「一樣的品味，一樣的水準⋯」，諷刺車主竟為了保護愛車，強佔三格車位，罔顧其他駕駛的權利。

隨後車主跳出來說真相，狠狠打臉原PO(圖翻攝自/爆廢公社) 隨後車主跳出來說真相，狠狠打臉原PO(圖翻攝自/爆廢公社)

而此文一出，有人同意此說法「自私，怕別人刮到車，故意的」、「都是垃圾無誤」、「如果是私人租賃/購買的停車位，這樣是無妨⋯如果是營業場所公眾領域就不妥當了」。但也有人認為，車子太貴怕被三寶刮「我開這麼好的車，我也會這樣停，一堆死三寶開車門都沒在注意的」、「這樣停是為了你好，省去你擦撞賠款」、「哦...我去停私人停車場我也是停2格，但我付2格車位的錢」。

不過之後也釣出車主，說出真相「那2台是我公司的車，我租3個位子…」，霸氣打臉原PO。不少人則表示「現在都只看圖說故事嗎？網路霸凌有時候真的很讓人感冒」、「左右兩旁都有三角錐，這應該真的是vip車位」、「車主就是霸氣，租3個位置停兩台車」、「私人車位才有號碼，如果我有三個車位，我喜歡怎麼停就怎麼停，一台停三個車位也是我的事，誰管得著？」。

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