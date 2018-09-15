2018年09月15日 21:07 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

狗真的會認得主人！大陸貴州一名狗主人，先前養了一隻下司犬，隨著愛犬越長越大，再加上社區裡不少人也有養狗，她擔心生性兇猛的愛犬會闖禍，於是就送給丹寨縣的弟弟養，沒想到愛犬卻偷跑出來，從此以後就失蹤了，豈料五個月後，牠竟走了200公里回到老家。

根據《貴州都市網》報導，狗主人杜麗萍先前收到鄰居送的下司犬，並命名為「醜醜」，她們家原先就養了一隻拉布拉多犬「多多」，由於杜女的兒女都在外地工作，因此這兩隻狗為兩老帶來快樂，但隨著愛犬越長越大，煩惱也隨之而來。

被送養後偷跑失蹤！忠犬步行200公里 5個月奇蹟回家(圖翻攝自/貴州都市網)

由於他們住在貴陽觀山湖區人口密集的社區，不少鄰居也有養狗，而狗之間也常產生糾紛，杜女認為醜醜是下司犬，生性本來就較兇猛，擔心有一天會闖禍，於是就將牠送給住在丹寨的弟弟養。豈料醜醜被送走後，牠竟走了20公里至杜麗萍的妹妹家。

之後就被杜麗萍的弟弟接回，沒想到隔幾天醜醜又跑出來，隨後就失蹤了，這讓杜麗萍非常自責，認為愛犬因想念原本主人才會逃跑，現在又下落不明，擔心醜醜就此喪命。豈料五個月後，杜麗萍的鄰居開車回家時，發現有一隻髒狗蹲在社區附近，模樣看起來像是醜醜。

隨後他們就喊了一聲「醜醜」，這隻狗竟跟著車跑，一直追車到家門口。杜麗萍得知後，趕緊出來相認，她開心的憶訴「牠撲到我身上，又舔又哼，激動得渾身顫抖！」，當時醜醜全身髒兮兮的，而腿上及尾巴都是傷痕，她與丈夫見到醜醜，全都哭成一團，這奇蹟般的經驗，讓他們決定不再送走醜醜，要養牠一輩子。