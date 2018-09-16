臭罵女友被逼分手！高中男下跪挽回 教官氣到架走他

臭罵女友被逼分手！高中男下跪挽回 教官氣到架走他(圖翻攝自/秒拍)

友善列印
／綜合整理

情侶吵架就該好好溝通，下跪挽回對方，這種方法反而會嚇到人。大陸河南鄭新一所高中，最近一名男學生在軍訓課時，當眾跪在大家面前，他疑似與女友吵架，為了挽回對方的心，於是下跪希望女友回心轉意，而教官見狀後，受不了就將他架走。

影片中一群學生正在上軍訓課，旁邊出現一名穿著運動服的男學生，背部挺直的跪在地上，儘管沒人多加理會，但他仍屹立不搖的跪著，絲毫不覺得尷尬，隨後教官發現後，認為他干擾到上課秩序，於是就將他架走，留下男學生落寞的背影，而其他學生發現後，也忍不住側拍。

而事後在場學生爆料，這男學生個性較極端，前一天晚上與女友吵架，甚至把女友臭罵一頓，用詞相當惡劣，隔日軍訓課時就跑來復合，豈料女友卻不理他，隨後便下跪想挽回她的心，而女友將男友罵她的對話紀錄，拿給2名教官看，教官看完就相當生氣，最後便將男學生架出去。

不少網友表示「極端、無底線及幼稚，這樣的人絕對不能理」、「你這跪的是想讓人可憐你，給你愛情嗎？」、「孩子啊！你爹娘看到會不會寒心」、「姑娘，這男人太懦弱了不配你」、「教官是為了保護他的尊嚴」、「這除了讓女友十分尷尬和感動自己，還有別的效果嗎？」、「下跪認錯和拿刀砍人的，往往是同一批人」。

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