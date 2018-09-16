小鮮肉遇網路正妹揪玩3P 睜眼竟被大叔「硬上」超後悔

2018年09月16日 08:10 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

現代社會對性不再保守，只要看對眼就算不是情侶關係也能發生性行為。近期澳洲一名年輕男子透過網路認識一名正妹「蜜雪兒」，兩人相談甚歡更被女方邀回家「玩3P」；過程中他被矇住眼，睜眼偷看才發現穿著粉紅內褲的大叔彼得(Peter Valsamakis)騎在自己身上，當下魂都被嚇飛，完事後越想越不對勁才趕緊報警。

綜合外媒報導，澳洲墨爾本一名小鮮肉從網路上認識一名正妹「蜜雪兒」，他被對方的外貌深深吸引，聊了一陣子後，蜜雪兒竟主動邀約小鮮肉到她家發生性關係，他馬上就答應並即刻前往指定的公寓；蜜雪兒希望他矇眼比較「刺激」，過程中他好奇地睜眼偷看，才發現一名肌肉大叔騎在自己身上，嚇得他全身發軟。

小鮮肉發現自己要被大叔「硬上」時，對方一直解釋自己是蜜雪兒找來的男妓，兩人就「湊合著」發生性行為；事後小鮮肉越想越覺得不對勁，才趕緊報警處理。而經警方調查，這名大叔叫做彼得，今年42歲是一名健身教練，他疑似盜用正妹照片，在網路上誘騙年輕、社會經驗不足的男子外出發生性行為。

有多名受害者都是在事發當下才發現自己受騙，也已經被彼得「硬上」，有的人氣到當場痛毆彼得，也有人擔心自己會不會就此染上性病。後來，彼得接受法院審理期間，坦承自己享受扮作女人引誘男子的快感，一開始也不認為自己的行為是犯罪，但目前已對自己的作為感到悔恨；經法官考量後，依法判他18個月有期徒刑，出獄後再執行2年的社區懲戒令。