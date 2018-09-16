女分手窮酸男後發現懷孕 PK大肚新娘上演狗血搶婚

2018年09月16日 12:48 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

一般人印象中的婚禮都是溫馨或帶點趣味的，但大陸湖北近日有一對新人的婚禮上，出現兩名穿婚紗的女子互打，為了搶一名新郎；原來新郎的前女友當初嫌他窮酸就分手，事後發現自己懷孕，但對方已經要娶懷孕女友，氣得她大鬧婚禮搶新郎，兩名「新娘」挺著孕肚打架，現場畫面十分混亂。

綜合陸媒報導，近期湖北咸寧市一處飯店在舉行婚禮，現場賓客都為了新人歡呼，喜氣洋洋地吃著餐點，但沒過多久新郎的前女友竟穿著婚紗闖入現場，直接朝新娘大打出手；原來前女友當初和新郎早已論及婚嫁，但她嫌男方窮酸，無法支付18萬元人民幣(約新台幣80萬元)聘金，所以決定分手。

前女友分手後才發現自己懷孕，聽到前男友要結婚決定大鬧現場。(圖/ 翻攝自微博影片)

豈料前女友在分手後才發現自己懷了前男友的孩子，但他早已有對象，而且女方也懷孕了，所以兩人決定步入禮堂；前女友無法接受自己腹中孩子的爸要娶其他女人，便衝到前男友的婚禮大鬧，甚至朝懷孕的新娘拳打腳踢，兩名女子當眾打起來。

這段婚禮鬧劇的影片在當地網路瘋傳，大多數網友紛紛留言批評新郎，「這婚禮辦得熱鬧，有本事兩個都娶了」、「這是個渣男，與前任還沒有處理好，就與另外一個女人在一起」、「前女友也不是好人，看到別人又找一個女人自己不服」。