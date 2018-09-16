白色當領頭車！幫借6名車遭長輩嫌 好友這樣做讓網友狂讚

白色當領頭車！幫借6名車遭長輩嫌 好友這樣做讓網友狂讚(圖/ 翻攝自BMW官方網站)

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結婚對於普通人來說是人生大事之一，新郎更會出動豪華車隊，氣派迎娶新娘。最近有一名男子好心幫新郎好友借6輛名車婚禮車隊，建議讓其中的白車當領頭車，卻被長輩質疑「像出山(台語，出殯)」；儘管後來長輩同意，但原PO早已取消所有車輛「請他們自己去找」，意外讓網友狂讚，搶報名「可以交個朋友嗎？」

11日一名男網友在臉書社團抱怨，提到好友要結婚他便出面幫忙借了6台BMW大7，其中一輛還是白色的，他也建議可以當婚禮車隊的領頭車，「有白頭偕老的意思」，準備結婚的好友也滿心歡喜地接受他的提議。

豈料，新郎的父母卻極度反對，表示大喜事用白車像要出山(台語，出殯)，「我跟他爸媽說：『喪事不是也都用黑車比較多嗎？』，長輩竟然說年輕人不尊重傳統」；原PO被好友爸媽掛電話後，當下馬上把借來的禮車通通取消，氣得直言「他們自己去找吧！反正我只是看在朋友的份上幫忙，一塊錢都沒拿！」，而他也無奈地問，「應該沒有失禮吧？」

大票網友看完原PO「好心被狗咬」的經驗，紛紛感嘆「純幫忙孩嫌個屁，有本事自己去借去租吧」、「你真的很有風度，我結婚的時候你能夠來幫我嗎？」、「我也幫朋友找車隊，結果問題一堆，又不是跟你專業收錢，弄到我氣死人」、「退得好」、「載大體的都是黑色的車」、「他們可能還存在古時候的年代」。

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