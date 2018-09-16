2018年09月16日 14:31 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

產檢驗出3胞胎！她剖腹卻抱出5個 丈夫產房外崩潰(影片來源/youtube/Multimedia LIVE)

妻子懷孕生子，原本是一件開心的事，但一次生出五個，這可就讓人傷透腦筋。南非豪登省(Gauteng)一名孕婦，先前做產檢時被告知懷有三胞胎，這讓夫妻倆感到相當開心，豈料到生產當天，醫師替孕婦進行剖腹手術，在五分鐘內取出五名胎兒，讓孩子的父親相當錯愕，甚至在產房外崩潰。

根據《Times Live》報導，孕婦諾露桑度（Noluthando）與前夫育有一個孩子，而丈夫布德列齊（Joe Buthelezi）與前妻，則是育有一對雙胞胎，但雙方離婚後再婚，卻始終沒有生出孩子，於是便向醫師求助，服用幫助排卵的藥物，兩人才成功懷孕。

而布德列齊也透露，懷孕數週做產檢時，起初醫師以為懷有四胞胎，但用掃瞄儀器檢查後，只發現三名胎兒，而他們日後也都會進行產檢，確保孩子們平安無事，豈料直到本月6日剖腹手術當天，醫師接生完三名胎兒後，原本打算取出胎盤，卻發現子宮裡還有像頭的物體。

之後便證實，果然是第四個胎兒，當時大家還開玩笑，或許還有第五個，豈料竟一語成讖，醫師皮索(Moeng Pitsoe)憶訴「當時剖腹產很快，從第一胎至第五胎，僅花五分鐘就接生完畢，而原本還可以更快，但因準備接生第二批胎兒，期間讓他們再做一次準備」。

而皮索醫師笑著表示，布德列齊得知產出五胞胎，當下他幾乎快要崩潰，醫護人員趕緊給予他祝福，幫助他穩定情緒。其實夫妻倆原本只想生一胎，沒想到卻不小心生出五個，瞬間變成一家十口，而每個胎兒重達1公斤多，健康狀況都相當良好，只要達到2公斤就可出院。