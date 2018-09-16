雲霄飛車開到高空2輪突噴飛 21名兒童尖叫哭號不敢動

雲霄飛車開到高空2輪突噴飛 21名兒童尖叫哭號不敢動(圖/ 翻攝自推特@Theme Park Updates)

友善列印
／綜合報導

小朋友都很喜歡去遊樂園玩，可是遇到設施故障就笑不出來了！最近英國沃靈頓的格列佛世界主題公園(Gulliver's World)發生一起恐怖事故，園內的雲霄飛車啟動後在15公尺高的地方，有車廂的2個輪子掉落造成脫軌，導致21名兒童被卡在半空中，他們當場大哭或尖叫，更把底下等待的家長嚇壞了。

綜合外媒報導，受到許多英國民眾喜愛的格列佛世界主題公園，15日下午1點左右傳出一起驚人事故，園內其中一項遊樂設施雲霄飛車啟動後，運行期間有一節車廂的2個輪子竟噴飛，導致該車廂瞬間脫軌，讓整輛雲霄飛車卡在15公尺高的軌道上。

車上有21名兒童，全部都受到嚴重的驚嚇，其中一名小孩的媽媽透露，在下面等待的家長全被嚇傻，聽到心肝寶貝大哭和尖叫聲，聽了都快心碎了，但工作人員在原地不知所措長達20分鐘，什麼都沒做讓她相當緊張。所幸在2小時後，21名兒童才由消防人員以梯子一一救下，而這起事件成了現場家長及小孩見過最恐怖的事情之一。

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