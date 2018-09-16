雲霄飛車開到高空2輪突噴飛 21名兒童尖叫哭號不敢動

小朋友都很喜歡去遊樂園玩，可是遇到設施故障就笑不出來了！最近英國沃靈頓的格列佛世界主題公園(Gulliver's World)發生一起恐怖事故，園內的雲霄飛車啟動後在15公尺高的地方，有車廂的2個輪子掉落造成脫軌，導致21名兒童被卡在半空中，他們當場大哭或尖叫，更把底下等待的家長嚇壞了。
綜合外媒報導，受到許多英國民眾喜愛的格列佛世界主題公園，15日下午1點左右傳出一起驚人事故，園內其中一項遊樂設施雲霄飛車啟動後，運行期間有一節車廂的2個輪子竟噴飛，導致該車廂瞬間脫軌，讓整輛雲霄飛車卡在15公尺高的軌道上。
車上有21名兒童，全部都受到嚴重的驚嚇，其中一名小孩的媽媽透露，在下面等待的家長全被嚇傻，聽到心肝寶貝大哭和尖叫聲，聽了都快心碎了，但工作人員在原地不知所措長達20分鐘，什麼都沒做讓她相當緊張。所幸在2小時後，21名兒童才由消防人員以梯子一一救下，而這起事件成了現場家長及小孩見過最恐怖的事情之一。
A minor incident occurred at @gulliversfun Warrington today whereby a train wheel fell from the track on the 'Crazy Train' rollercoaster, causing the train to stall. It is believed that all the guests affected have since been evacuated.— Theme Park Updates (@ParkUpdates) 2018年9月15日
(Photos: @LADYINRED10800 @storey4045) pic.twitter.com/3mwsjnQlsb