全家遊瑞典遭扔人行道哭喊「殺人啊」 圍觀者看傻：以為在表演

2018年09月16日 15:38 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

近期陸客到瑞典旅行，遭到當地警察抬出飯店事件引起軒然大波，15日當地媒體公開目擊者拍到的影片；從畫面中看到曾先生和他的父母被扔在人行道，下一秒曾母當眾哭喊「This is killing!(這是殺人啊)」，讓圍觀群眾看傻眼，有人更表示「以為是表演，看起來不是真的」。

綜合陸媒報導，從影片中看到曾先生和其父母被抓住四肢一一抬出飯店，直接將他們扔在街邊的人行道上，曾先生還不斷地向周遭路人解釋發生什麼事，「我們只是想在入住前坐在(飯店)大廳椅子上休息2到5小時，結果他們(警察)就對我們這樣做」。

曾男用手指向父親，向周遭民眾求救，「誰能幫幫他？」因為他的父親還是生病的狀況；而曾母則坐地向天哭喊「救命」、「他們殺人啊」，疑似想博得現場民眾的同情心。而據近日的報導，曾男自述事發當天他們一家三口凌晨抵達飯店，願意付費坐在大廳椅子休息，沒想到老闆不肯，甚至報警驅趕他們，最後又被警方帶上車丟到市區外的墳場。

近期陸客到瑞典旅行，遭到當地警察抬出飯店事件引起軒然大波。(圖/ 翻攝自《梨視頻》影片)

儘管曾男說出他和父母遇到的窘境，但許多大陸網友不領情，紛紛痛罵「丟臉丟到國外去」、「翻譯應該是你們快來，警察打人啦」、「這種行為是一哭二鬧三上吊，國內會做的事情也搬到其他國家，很可笑」。

而瑞典當地媒體也採訪事發現場的圍觀群眾，有目擊者表示，警察想要平息現場混亂的場面，但大陸人卻莫名地開始尖叫，有的人直言「這個年輕人應該是兒子，他很怪，他直接把自己摔出去跌坐在地上；有其他人對於這齣鬧劇，也表示自己的看法，「大陸人在『表演』，看起來不像是真的」。