最幸運男人！娶嬌妻參加實境獲免費蜜月 4年後又中4千萬

最幸運男人！娶嬌妻參加實境獲免費蜜月 4年後又中4千萬(圖翻攝自/每日郵報)

友善列印
／綜合整理
最幸運男人！娶嬌妻參加實境獲免費蜜月 4年後又中4千萬(影片來源/youtube/Daily Mail)

有些人就是被財神眷顧。英國一名男子四年前，與28歲未婚妻參加情侶實境秀，但由於女方外貌姣好，而男方長相普通，因此並不被大家看好，但最終他仍贏得比賽，獲得免費度蜜月的機會，甚至被評選為英國最幸運的男人，豈料四年後，他又中了100萬英鎊(約新台幣4000萬元)，連他自己都不敢相信。

根據《太陽報》報導，33歲達倫(Darren Donaghey)於2014年，與28歲妻子凱特(Kate)，一起參加Metro Radio公司的實境秀「Punching Above Your Weight」，當時被聽眾投為最不配的情侶，最終還是贏得比賽，獲得免費度蜜月的機會，達倫憶訴「當我們一起出去時，很多人會趁機搭訕凱特，我一直認為，我不可能與她走到最後」。

當時達倫還被評選為「英國最幸運的男人」，豈料他的好運不僅於此，最近他至當地商店裡購買牛奶，期間被Monopoly Classic刮刮樂吸引，於是就順手買了一張5英鎊的刮刮卡，回到車內後就刮開，發現他居然中了100萬英鎊(約新台幣4000萬元)。

這讓達倫興奮的表示「我可能是這世界上，最幸運的男人了」、「當我看著價值100萬英鎊的刮刮卡時，我難以相信這是真的，我感覺到一陣麻木感，無法理解發生的事情」。更透露，他以為贏得彩券這種事情，只會發生在他人身上，沒想到好運竟因此降臨。

隨後他趕緊打電話告知妻子，豈料對方起初還不相信，因為凱特的哥哥曾惡整過她，直到看見刮刮樂後，夫妻倆都感動落淚。而達倫日後也將辭去工作，想在家陪伴家人，因為他擁有3歲女兒與6歲兒子，而孩子們都患有自閉症，夫妻倆希望用這筆錢資助自閉症相關機構，還要搬到更大的房子，讓孩子們能夠擁有自己的房間。

產檢驗出3胞胎！她剖腹卻抱出...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。