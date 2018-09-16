2018年09月16日 17:12 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

最幸運男人！娶嬌妻參加實境獲免費蜜月 4年後又中4千萬(影片來源/youtube/Daily Mail)

有些人就是被財神眷顧。英國一名男子四年前，與28歲未婚妻參加情侶實境秀，但由於女方外貌姣好，而男方長相普通，因此並不被大家看好，但最終他仍贏得比賽，獲得免費度蜜月的機會，甚至被評選為英國最幸運的男人，豈料四年後，他又中了100萬英鎊(約新台幣4000萬元)，連他自己都不敢相信。

根據《太陽報》報導，33歲達倫(Darren Donaghey)於2014年，與28歲妻子凱特(Kate)，一起參加Metro Radio公司的實境秀「Punching Above Your Weight」，當時被聽眾投為最不配的情侶，最終還是贏得比賽，獲得免費度蜜月的機會，達倫憶訴「當我們一起出去時，很多人會趁機搭訕凱特，我一直認為，我不可能與她走到最後」。

當時達倫還被評選為「英國最幸運的男人」，豈料他的好運不僅於此，最近他至當地商店裡購買牛奶，期間被Monopoly Classic刮刮樂吸引，於是就順手買了一張5英鎊的刮刮卡，回到車內後就刮開，發現他居然中了100萬英鎊(約新台幣4000萬元)。

這讓達倫興奮的表示「我可能是這世界上，最幸運的男人了」、「當我看著價值100萬英鎊的刮刮卡時，我難以相信這是真的，我感覺到一陣麻木感，無法理解發生的事情」。更透露，他以為贏得彩券這種事情，只會發生在他人身上，沒想到好運竟因此降臨。

隨後他趕緊打電話告知妻子，豈料對方起初還不相信，因為凱特的哥哥曾惡整過她，直到看見刮刮樂後，夫妻倆都感動落淚。而達倫日後也將辭去工作，想在家陪伴家人，因為他擁有3歲女兒與6歲兒子，而孩子們都患有自閉症，夫妻倆希望用這筆錢資助自閉症相關機構，還要搬到更大的房子，讓孩子們能夠擁有自己的房間。