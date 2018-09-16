2018年09月16日 19:16 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

痘痘女為救臉！每日喝3杯尿還擦臉 結果讓她好震驚(影片來源/youtube/New York Post)

你相信尿液可以治青春痘、幫助減肥嗎？美國一名49歲氣象學家，在網路上得知尿液療法，起初他認為很噁心，但查看其他網友討論，便決定親身實驗，每日喝三杯尿，更用它來洗臉，沒想到竟成功減去13公斤，他將此方法推薦給好友，豈料也改善對方青春痘問題，讓許多人難以置信。

根據《每日郵報》報導，來自馬里蘭州的26歲茱莉亞（Julia Sillaman），臉部長期有青春痘的困擾，於是在氣象學家朋友克里斯多(Christo Dabraccio)推薦下，接觸到尿液療法，他表示會收集自己的尿液，每日喝3杯左右，還會用尿液洗臉，豈料這個療法，讓他感覺頭腦變清醒，肌膚也更加光滑，還成功減去13公斤。

痘痘女為救臉！每日喝3杯尿還擦臉 結果讓她好震驚(圖翻攝自/每日郵報)

畫家茱莉亞看見此效果，感到相當神奇，於是也使用這種方式治療，以尿液按摩臉部，豈料果真改善她青春痘問題，茱莉亞提到「當我遇見克里斯多時，他看起來精神奕奕，連眼睛都非常明亮，隨後他便告訴我這個保養法，我嘗試以尿按摩臉，第二天發炎狀況就改善了」。

而之後她為了降低尿騷味，飲食習慣也變得清淡，茱莉亞更稱尿液味道，彷彿變得像椰子水，而飲尿後更讓她成功減去11公斤，甚至也因此變得有精神，「尿液療法讓我成為不平凡的人，我想這輩子，我都會繼續尿液療法。我懂大家為什麼會覺得，這種治療法很詭異，甚至難以接受，但主因是大家的尿味太糟，所以才會覺得很噁心」。

不過尿液療法其實毫無根據，而皮膚科專科醫生史泰祖表示，尿液是隨泌尿系統排出的液體排泄物，而尿液成分為尿素、礦物質及各種化合物等，其實不具有任何營養，且科學上也沒有實驗證實，尿液可幫助減肥及治青春痘，且尿液是幫助人體排出毒素，若再喝進體內，有可能會增加腎負擔。