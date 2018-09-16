播報颶風新聞！美海防成員偷比「OK」 網怒：團隊恥辱

播報颶風新聞！美海防成員偷比「OK」 網怒：團隊恥辱(圖翻攝自/推特)

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／綜合整理

每個手勢都代表不同意思，因此絕對不要亂比。颶風佛羅倫斯（Florence）14日登陸美國東南部，造成各地停電淹水，而美國海岸防衛隊（The US Coast Guard）也加入救災行列，但期間新聞台在進行採訪時，一名員工卻偷比「OK手勢」，意味「白人力量」（white power）的意思，此行為徹底惹怒網友。

綜合外媒報導，微軟國家廣播公司（MSNBC）採訪海岸防衛隊員，針對颶風進行播報，豈料期間後面有一名成員，注意到鏡頭後，默默伸出手並在耳邊比出「OK手勢」，此舉也馬上被網友發現，紛紛表達不滿的情緒。

而事後該名員工也遭調職，海岸防衛隊成員佐恩（JB Zorn）表示，他們知道這一段影片，冒犯意味相當濃厚，「海岸防衛隊已確認出該名成員身分，並將他調離因應勤務」，更強調此成員的行為，並不代表他們單位，甚至痛批這種舉動無法容忍。

據了解，「OK的手勢」伸出的3指，看起來像是英文字母W，而圈起來的部分，與手腕部分相連，看起來則貌似英文字母P，連起來就像是WP，而「白人力量(white power)」縮寫就是WP。雖然有人認為這是過度解讀，但普遍網友都認為這冒犯意味濃厚。

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