人妻到遊樂場玩「趴趴牆」 黏牆上發現雙腿間鮮血狂流

2018年09月17日 09:19 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

現代人工作壓力大，有些人喜歡靠著逛街、吃美食或玩遊戲紓壓。近期大陸江蘇一名劉姓女子到當地一間遊樂場玩，在體驗其中一項設施「趴趴牆」時，從彈跳床跳到30公分的牆上，黏在牆壁時發現下體痛痛的，雙腿間更流出鮮血；事後劉女就醫檢查後，醫師表示她的會陰部陰唇等3處嚴重撕裂，「都要掉下來了」。

綜合陸媒報導，來自江蘇南京的劉女日前到當地一間遊樂園消費，準備體驗在彈跳床跳一跳讓人能黏在牆上的「趴趴牆」設施，豈料卻導致她下體嚴重受傷，「玩的時候最多跳起來有30公分高，人就會被黏到牆上，當時覺得不對勁，下體突然好痛好痛」，劉女表示被黏在牆上，雙腿分很開的姿勢，看著「血已經順著褲子往下流」。

劉女表示自己在體驗設施後，馬上發現下體十分疼痛，甚至從雙腿間狂流血。(圖/ 翻攝自《零直播》影片)

劉女離開遊樂場後馬上就醫診治，經醫師檢查後發現她傷勢十分嚴重，她的會陰部陰唇等3處有嚴重撕裂傷，更形容是「都要掉下來了」的狀況，所以緊急動手術在劉女下體縫了將近10針；劉女抱怨事後她住院時，遊樂場負責人卻說適逢假日，財務沒辦法撥款，要她自行先負擔醫療費用。

儘管在劉女住院期間，遊樂場員工有前來探望，她仍向業者提出5萬元的賠償要求，還堅稱自己受傷部位不一般「很難癒合」，更藉此表示，「這個事情不管對我身體還是心理上有很大壓力」、「非常影響夫妻生活」。遊樂場對此回應，他們也是第一次遇到劉女這種案例，但劉女要求的賠償他們都願意負責，而精神損失費還在協議中。