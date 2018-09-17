山竹肆虐！香港消防員出勤遭「雨浪打趴跪地」弟兄狗爬式救援搶命

2018年09月17日 11:33 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

颱風山竹挾帶狂風暴雨侵襲香港、澳門，香港當局發布最高級的10號風球警報，各地陸續傳出災情，不幸同時還碰上滿潮，掀起海嘯般的巨浪，造成360餘人受傷。其中一段消防員冒險涉水的畫面在網路上瘋傳，只見他全副武裝出勤，卻遭波浪不斷拍打跪地，遲遲站不起來，同袍見狀立刻壓低身子，緩慢爬過去救援，患難真情的景象感動上萬網友。

受到山竹肆虐影響，香港出現近50年來最強颱風，造成路樹倒塌、大樓搖動，就連民宅住所的屋頂也被狂風吹起，低窪沿海地區更引發海水倒灌，淹水災情慘重，不少民眾受困其中，警消救災疲於奔命。

網路上一段34秒的影片被上傳至臉書社團《香港突發事故報料區》，畫面中只見一名消防員背負全套裝備出勤，無奈難抵強勁的浪花和風雨，跪地不起，只能泡在水中任憑波浪拍打，一旁的弟兄見狀立即採取「狗爬式」跪姿前進救援，一把抓著他的手，逆風爬回岸上。

影片曝光後觸動不少香港人，心疼表示「風大到完全不能站立」、「應該雙腳流血了」、「向香港所有前線人員致敬」；也有人感嘆「消防應該要有更好待遇…每次天災人禍都要拿命搏，香港人善忘，總會忘記付出最多，最危險的都是消防」。

弟兄狗爬式救援搶命。（圖片翻攝自Facebook/香港突發事故報料區）