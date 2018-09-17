好市多熱賣夯品「買回家才能開獎」專業網友揭密要這樣挑

好市多示意圖。（圖／達志影像提供)

友善列印
／綜合報導

美式賣場好市多（ COSTCO ）販賣商品多樣，價格經濟實惠，受到不少台灣民眾青睞。近日一名網友卻抱怨，這款美國嫩煎里肌真空包「每次買回來總有一種開獎的感覺」，好奇是否有訣竅能避開肥油？對此，有專業網友提醒，這其實從外包裝就能分辨得出來！

原PO昨（16日）在臉書社團《COSTCO 好市多消費經驗分享區》中PO文抱怨，「每次買回來總有一種開獎的感覺，這次肥油特別厚，心情很失落」無奈請教網友「挑選上是否有訣竅？」以及「肥油能做什麼？」

貼文一出隨即引起網友熱議，紛紛留言回應「肥的可以考慮拿來炒麻辣鍋底」、「牛油不要丟掉，我會用小火把牛油煎出油渣，再加點蒜頭洋蔥和其他配料，可以做出香噴噴的油渣炒飯哦」。

另外，有專業網友解答，「包裝袋上面有印IBP會比較油，印EXCEL會比較不油」、「我是盡量外觀看，加上找同價格但體積相對小的包裝買，目前買過三次都沒踩到雷耶，都只有薄薄一層膜而已」、「看起來大，但價錢比較便宜，可能是脂肪偏多」。

不過也有人失望表示「肥油不應該賣這個價錢，都分不清是買牛肉還買肥肉了」、「在真空包紅起來之前買過多年，以前根本沒這情況，只能說是台灣好市多故意的」。

好市多熱賣夯品「買回家才能開獎」專業網友揭密要這樣挑 好市多熱賣夯品「買回家才能開獎」專業網友揭密要這樣挑（圖／翻攝自《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》）

文章來源：Facebook/COSTCO 好市多 消費經驗分享區

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