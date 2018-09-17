幫180／80男友問尺寸！賣家神回句點她 網笑：太誠實

2018年09月17日 14:16 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

不少人在網購時，會先詢問賣家尺寸，以免買到的衣服穿不下。日前一名女網友看中一件衣服，於是幫男友詢問衣服尺寸，並提供男友的身高體重，不過賣家卻神回三個字，當場讓原PO笑翻，而許多網友更表示「我快笑死，店家是吃了誠實豆沙包嗎？」。

一名女網友在《Dcard》分享與賣家的對話，她表示在網購平台相中一件衣服，於是幫男友詢問尺寸，便私訊「請問180、體重近80要穿什麼號？」，隨後先跳出系統自動回覆，過了數十分鐘後，賣家便回「穿不下」三字，讓原PO笑著說「QQ店家好直接，旁邊的朋友笑成一團」。

買家提供身高體重後，賣家僅回3字「穿不下」讓所有人笑翻(圖翻攝自/Dcard)

許多網友則笑翻「我快笑死，店家是吃了誠實豆沙包嗎？」、「好誠實的店家」、「笑翻！後勁很強，比有趣板的文還好笑」，也有人認為太直接「今天如果是棉花糖女孩，被這樣回可能就不好笑了」、「如果是女孩兒就太傷人了」。

還有網友分享類似經驗「之前有店家叫我『自己拿尺去量哈哈』，沒看錯就是這8個字」、「我常常被這樣講，只好摸摸鼻子換一家」、「我之前去夜市跟媽媽逛街，我就看看，結果賣家直接走過來說：我們這邊可能沒有妹妹的size哦！」。