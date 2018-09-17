資深員警多次綁架正妹 驚爆殺4女照樣「裝沒事上班」

2018年09月17日 14:36 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

警察或公家機關的巡邏員，常給民眾熱心助人和勇敢正直的形象，相信他們會妥善保護好自己。最近美國德州出現一名變態殺人魔歐提斯(Juan David Ortiz)，他身為當地邊境巡邏監督員卻從3日起，連續殺害4名從事性工作的女子，直到第5名受害者逃跑才揭露他的真面目，最可怕的是，犯罪期間他仍天天照常上班。

綜合外媒報導，今年35歲的歐提斯是美國德州的邊境巡邏監督員，他擔任此職務已長達10年之久，但日前有一名女子報案，表示當她發現歐提斯疑似要殺害自己，她便趁機逃跑到附近的一處加油站，向一名士兵求助才成功保住性命；相關單位得知消息後，便開始調查歐提斯的殺人動機和先前有無類似經驗。

經相關單位調查後，韋伯縣地方檢察官阿蘭尼茲對此表示，歐提斯從3日開始已連續殺害4名從事性工作的女子，她們被殺的方式和證據都相似，但死者們的姓名並未被公開，唯一能確認的是4人皆為性工作者；而剛好的是，逃跑的第5名受害者也是從事性工作。

阿蘭尼茲提到，調查單位仍在確認歐提斯的殺人動機，從層層線索也能斷定他是獨自行兇，並沒有任何幫兇；但令眾人毛骨悚然的是，歐提斯在犯罪期間，他依然天天去工作「裝沒事」，默默地觀察正在調查他的執法部門。不過，歐提斯被逮捕後十分配合，目前已被依法判處4項謀殺罪。