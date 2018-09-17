高中生沉迷繪畫挨轟「對不起父母」 專家卻狂讚：大師級！

2018年09月17日 15:20 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

大多數人求學期間，長輩總是叮嚀自己要多讀書，若有其他興趣往往很難得到支持。廣東有一名男高中生凌雲登對學習不在行，個性較孤僻，在學校時無論上下課都拿著原子筆畫畫，被一些老師痛罵「對不起父母」；沒想到有專家發現他的天分，甚至曾有美國畫家願意花5萬美元(約新台幣154萬元)買下他的作品。

綜合陸媒報導，來自廣東的男高中生凌雲登求學時不受老師疼愛，因為自己不擅長讀書，個性又孤僻，在2014年底的某一天開始，他突然想畫畫，但手邊又沒有專業的繪畫器材，只好隨手拿起原子筆畫畫；從此之後，凌雲登在學校無論上下課時，總是坐在位子上畫畫，甚至有老師見狀批評他「不學無術、對不起父母」，最難過的是，還有鄰居將他當負面教材提醒自己的孩子不要模仿。

《母愛》是凌雲登耗費125個小時才完成的作品。(圖/ 翻攝自微博)

不過，在凌雲登高中一年級的班導師注意到他繪畫的天份，馬上向校內美術科老師推薦，並鼓勵他轉到美術班學習，才讓他終於能夠接受正規的美術教育；後來只要是看過凌雲登作品的專家，都認定根本是大師級的作品，更曾有美國畫家願意花5萬美元(約新台幣154萬元)想買下他的作品。

而凌雲登不是一個揮霍自己天分的人，他也是相當努力的天才，隨便一幅作品都要耗費至少50個小時，其中有一幅作品《母愛》更花了他125個小時才完成。有專家稱讚凌雲登的畫作僅用原子筆繪畫，卻能表現出光線的變化、臉部皺褶和細膩的神情等，是相當厲害的技術。