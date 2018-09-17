2018年09月17日 15:35 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

颱風吹開黑傘！空中狂繞朝人飛去 淡定哥伸手一抓神展開(影片來源/臉書/Macau Dangerous Driving - 澳門危險駕駛)

山竹颱風日前侵襲香港、澳門等地，導致當地傳出嚴重災情，今日還有住戶屋頂被吹掀的恐怖畫面。而社群軟體流傳一段影片，只見一把放在傘架的黑傘，敵不過狂風的吹襲，最後整支被吹開在空中飛，而階梯上剛好站著一名男子，眼見傘被吹了過來，他霸氣一伸準確抓住，讓不少網友都看呆。

雨傘被風吹開，在空中狂繞後朝人飛去(圖翻攝自臉書/Macau Dangerous Driving - 澳門危險駕駛)

影片被網友瘋狂轉載，當時風雨相當大，一名男子站在階梯上點菸，而一旁放在傘架裡的黑傘，由於不敵風雨狂吹，隨著風被吹向空中，之後更直接被吹開，這時恰好朝男子方向吹去，而他不是趕緊閃躲，反而霸氣伸出手，一手抓住傘柄，之後更淡定的將傘收好。

男子接住傘後，淡定的將它收好，過程相當帥氣(圖翻攝自臉書/Macau Dangerous Driving - 澳門危險駕駛)

許多人看到這段畫面，全都驚呼不已「雨傘索爾」、「好帥！重播看好幾次」、「看來他是被選中的人」、「徒手擒雨傘」、「傘神」。起初有人質疑是倒帶拍攝，但有網友研究後表示「右上方有人拿傘經過，看起來不像是倒帶。雖然可以擷取後製再組合，所以也可能是真的這麼巧」、「若是倒帶的，傘能回傘架也是蠻厲害的」。