2018年09月17日 16:46 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

人一旦到了適婚年齡，假若都還未找到對象，就會以相親的方式尋找。最近廣州天河區舉行一場相親活動，其中一名大眼的英語老師，由於外型亮眼、散發氣質，因此受到眾人關注，受訪時她感嘆，由於生活過得太開心，讓旁人都誤以為她有男友。

根據《梨視頻》報導，90年後的周姓女子，是一名教英語的老師，由於她的工作環境，接觸的人都是女生，因此也沒機會認識男性，所以才會想參加相親，試試看能不能遇見對象，而她也透露，由於生活過得太快樂，不少人都以為她已經有男友了。

正妹老師相親！靦腆笑「太快樂被誤會有男友」 網友暴動(圖翻攝自/梨視頻)

而周女不覺得單身不好，更認為「你自己要過得開心，自己的狀態是比較好的時候，碰到的才是比較合適的人，如果想要去抓住什麼，或者去尋找依靠，這樣的想法就有些失衡，所以我平常都過得很開心」，也才容易造成身邊朋友誤會。

許多網友紛紛表示「這麼美的人，沒男朋友不對呀！」、「小姐姐，請把我帶進你的圈子裡」、「我心動了」、「她在哪？我想去找她相親」。還有人認同她的看法「人最好的保養品，就是活的開心像個孩子心態」、「自己過得好，才能遇到合適的人，小姐姐這話說得對！」。

正妹老師相親！靦腆笑「太快樂被誤會有男友」 網友暴動(圖翻攝自/梨視頻)

也有網友感嘆「感覺人單身久了，真的會得單身癌。如果有人稍微走入你的生活， 就會有種生活節奏被打亂的不安感，尤其是在需要犧牲自己的時間，與喜好去取悅另一個人的時候」、「28、29歲的時候，確實是對婚姻最慌張、最著急的時候，可一旦過了30歲，結還是不結都無所謂了」。